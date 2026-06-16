В Турции готовятся к переговорам России и Украины: детали

Площадку для переговоров России и Украины Турция предоставляла уже несколько раз Источник: Рамиль Ситдиков / POOL / ТАСС

Турция готова выступить посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной или предоставить площадку для переговоров. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан во время саммита с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.

В столицу Фидана пригласил Лавров. Сегодня между ними состоялись переговоры и другие двусторонние контакты. Во время встречи политики обсудили и конфликт на Украине.

«Еще раз хочу отметить, что наша страна, Турция, готова сделать все возможное от нее зависящее — это касается и посреднической роли: возможно, сама быть посредником или предоставить площадку для посреднической роли, чтобы эта война завершилась», — выступил он.

Фидан отметил, что напряженные отношения между странами могут привести к дальнейшей эскалации, поэтому нужно сделать все возможное, чтобы завершить конфликт.

«Считаем, что России и Украина должны вернуться к дипломатическому столу. Если стороны придут к согласию, мы готовы оказать содействие для более результативных переговоров», — сказал он.

Площадку для переговоров России и Украины Турция предоставляла уже несколько раз. Первые встречи прошли в Стамбуле в 2022 году. Однако тогда странам не удалось договорится.

После этого делегации встречались в Турции в 2025 году. Одним из практических итогов стала договоренность об обмене пленными и меморандунами.

Помочь в урегулировании конфликта между Москвой и Киевом готов президент США Дональд Трамп. В последнее время его внимание было активно приковано к войне на Ближнем Востоке. Однако накануне он заявил, что теперь Иран уходит на второй план и он снова сосредоточен на урегулировании отношений России и Украины.

«Теперь, когда с [конфликтом на Ближнем Востоке. — Прим. ред.] покончено, мы собираемся сосредоточиться на Украине. Посмотрим, сможем ли мы что-то сделать», — заявил он журналистам.

По его словам, он сделает все возможное, чтобы кризис между Москвой и Киевом закончился.

Вместе с этим Трамп осудил удары со стороны Украины по российским гражданским объектам. Он считает, что это тоже мешает прийти странам к мирному соглашению.

В Турции с президентом России Владимиром Путиным хочет встретится глава киевского режима Владимир Зеленский.

«Я не поеду на встречу с Путиным в Москву, мы можем встретиться в Турции», — заявил он.

В качестве альтернативных площадок для саммита на вышестоящем уровне он рассматривает также Швейцарию или Ближний Восток. Он упомянул, что Украина готова завершить конфликт уже сегодня.

Однако не так давно Путин пояснил, что такие контакты, на которых настаивает его украинский коллега, допустимы лишь после достижения договоренностей, выработать их должны профильные специалисты. Сейчас же во встрече смысла нет.