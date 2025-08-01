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Политика В правительстве появился «демографический спецназ». Собрали самые неординарные идеи повышения рождаемости

В правительстве появился «демографический спецназ». Собрали самые неординарные идеи повышения рождаемости

Будущим страны занимается специальный совет при президенте

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6 комментариев
В правительстве появился «демографический спецназ» | Источник: Дарья Шутова / MSK1.RUВ правительстве появился «демографический спецназ» | Источник: Дарья Шутова / MSK1.RU

В правительстве появился «демографический спецназ»

Источник:

Дарья Шутова / MSK1.RU

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России создали «демографический спецназ» и в любом ведомстве могут назвать фамилию замминистра, который в ответе за рождаемость. Она отметила, что Совет при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики наконец сосредоточил внимание властей на «семейноцентричности».

MSK1.RU рассказывает, кто входит в этот спецотряд и какие самые оригинальные предложения по повышению рождаемости предлагали его члены в разное время.

Кто входит в совет и как предлагают поднимать демографию

Владимир Путин утвердил состав Совета по демографии в феврале, возглавила его сама Валентина Матвиенко. Она сообщила, что задача органа — подготовить «коренной демографический разворот», а его полномочия довольно широкие.

Среди прочих предложений, Матвиенко призывала бизнес утвердить «корпоративные демографические стандарты», а власти — помогать переселяться семьям в села.

«Нужно создавать условия, чтобы молодые семьи переезжали и оставались жить на селе. Для этого важно дать им возможность обзавестись собственным жильем», — высказывалась Матвиенко.

Сенатор стала соавтором закона о запрете пропаганды чайлдфри и заявила, что движение выросло из «воинствующего» западного феминизма, который уже не борется за равноправие женщин. Кроме того, Матвиенко считает, что прерывать беременность можно только после изнасилования или по медицинским показаниям, хотя и обещала, что запрещать аборты не будут.

В правительстве появился «демографический спецназ» | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВ правительстве появился «демографический спецназ» | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В правительстве появился «демографический спецназ»

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Заместитель Матвиенко вице-премьер Татьяна Голикова предлагала запретить подросткам 15–18 лет делать аборты без согласия родителей. Документ о согласии на процедуру — лист прерывания беременности — она предлагала переименовать — в лист сохранения беременности.

Голикова также утверждала, что первый ребенок у женщины должен появиться до 24 лет, до этого возраста нужно успеть создать семью. Своих детей у вице-премьера нет.

Среди рядовых членов совета можно выделить игумению Ксению, которая призывала изменить Конституцию, чтобы приравнять эмбрион к ребенку и признать его субъектом права.

«Ребенок в связи со своей незрелостью нуждается в правовой защите как до, так и после рождения», — аргументировала она.

Руководитель исполнительного комитета Общероссийского общественного движения «Народный фронт „За Россию“» Михаил Кузнецов считает хорошей идеей разработать отечественный автомобиль для многодетных семей — красивый, большой и доступный.

Завкафедрой народонаселения экономического факультета МГУ Ирина Калабихина предложила ограничить долю малогабаритных квартир-«клетушек». Она хочет, чтобы девелоперы думали, пригодно ли их жилье для «решения демографических задач».

Заместитель мэра Москвы в правительстве Анастасия Ракова в 2024 году рассказала, что 150 тысяч москвичек проверили фертильность по бесплатным направлениям, но инициативу раскритиковал глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. Он заявил, что уровень антимюллерова гормона не отражает состояние репродуктивного здоровья.

«Это (массовая проверка. — Прим. ред.) зачем? Хотят узнать потенциал рождаемости в стране. Но для этого достаточно было бы проанализировать информацию по тысяче человек. Зачем всех заставлять?» — высказался Фадеев.

Всего в новый совет вошли 39 человек. Серди них, например, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, руководитель Росстата Сергей Галкин, гендиректор «Института развития интернета» Алексей Гореславский, председатель правления Сбербанка Герман Греф, гендиректор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.

Какой еще спецназ бывает

В июне о «демографическом спецназе» заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. В его трактовке это служба доабортного консультирования на начальном этапе. По замыслу специалисты должны помочь жительницам региона отказаться от прерывания беременности, когда они только начали думать о этом.

«Задача выявлять первые запросы, когда женщина начинает сомневаться и искать информацию в интернете, и дальше уже предлагать ей консультационную поддержку, направленную на сохранение зарождающейся жизни», — писал Никитин в Telegram.

Он объяснил, что поисковые системы будут предлагать консультации в ответ на запросы в интернете. Такие методы возмутили телеведущую Ксению Собчак. Она в шутку предположила, что к женщинам будут отправлять группу быстрого реагирования сразу после поиска препарата экстренной контрацепции.

«Мне же не одной кажется, что это не про помощь, а про контроль? Когда твои мысли — это уже почти протокол допроса», — написала она.

В начале июля журналистки KP.RU проверили, могут ли они свободно гуглить аборт и роды, находясь в Нижнем Новгороде. Оказалось, технологию пока настраивают, но скоро всё включат. По словам директора местного Института демографического развития Евгения Журавлева, женщин стараются «поймать» пораньше, когда они только узнают о беременности.

Корреспондентки пошли навстречу и стали сами звонить на горячую линию под видом беременных. Одной пообещали выплаты, сертификат на коляску и даже няню. Другой предложили задуматься, вдруг это ее последний шанс.

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Андрей КузнецовАндрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
корреспондент MSK1.RU
Рождаемость Демография Ребенок Материнство
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Комментарии
6
Гость
46 минут
Чтобы поднять рождаемость нужно сделать налог бездетным и тем у кого один ребенок. Отменить НДС, расторможку тем у кого 2 и более детей. Давать бесплатно землю 8-10 соток под строительство своего дома, ссуду в банке без % 4-5 миллионов на 30 лет. Это помощь а все остальное грошовые подачки и имитация, не говоря уже об ипотеке на жилье в тесном человейнике.
Гость
8 минут
"Валентина Матвиенко заявила, что в России создали «демографический спецназ» и в любом ведомстве могут назвать фамилию замминистра, который в ответе за рождаемость." Т.е. опять фигнёй страдают.
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