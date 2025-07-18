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Политика В Ярославле сменился министр имущественных отношений. Почему он ушел

В Ярославле сменился министр имущественных отношений. Почему он ушел

И кто будет вместо него

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В Ярославле сменился Министр имущественных отношений | Источник: Ярославская областная думаВ Ярославле сменился Министр имущественных отношений | Источник: Ярославская областная дума

В Ярославле сменился Министр имущественных отношений

Источник:

Ярославская областная дума

В Ярославле сменился министр имущественных отношений. Со своего поста ушел Николай Здоров. Как пояснили в правительстве Ярославской области, он оставил должность по семейным обстоятельствам и будет работать до 21 июля — даты, когда истекает контракт.

«За время его работы руководителем МИО был расширен план приватизации регионального имущества, от продажи участков и недвижимости в региональный бюджет поступило более 400 миллионов рублей, увеличено обеспечение жильем детей-сирот, налажено взаимодействие по передаче федерального имущества в региональную собственность и многое другое», — уточнили в региональном правительстве.

Исполнять обязанности руководителя будет первый заместитель Елена Ермолова. Она работает в Министерстве имущественных отношений с августа 2024 года. До этого Елена несколько лет была первым заместителем руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля. То есть, работать в региональное правительство она пришла из городской администрации.

Недавно в Ярославской области оставил пост глава одного из округов. Он проработал в этой должности месяц.

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Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Министерство имущественных отношений Кадровые перестановки
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