В Ярославле сменился министр имущественных отношений. Почему он ушел

В Ярославле сменился Министр имущественных отношений Источник: Ярославская областная дума

В Ярославле сменился министр имущественных отношений. Со своего поста ушел Николай Здоров. Как пояснили в правительстве Ярославской области, он оставил должность по семейным обстоятельствам и будет работать до 21 июля — даты, когда истекает контракт.

«За время его работы руководителем МИО был расширен план приватизации регионального имущества, от продажи участков и недвижимости в региональный бюджет поступило более 400 миллионов рублей, увеличено обеспечение жильем детей-сирот, налажено взаимодействие по передаче федерального имущества в региональную собственность и многое другое», — уточнили в региональном правительстве.

Исполнять обязанности руководителя будет первый заместитель Елена Ермолова. Она работает в Министерстве имущественных отношений с августа 2024 года. До этого Елена несколько лет была первым заместителем руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля. То есть, работать в региональное правительство она пришла из городской администрации.