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Политика В Ярославской области сменился глава одного из округов. В чем причина

В Ярославской области сменился глава одного из округов. В чем причина

Рассказываем, что известно о новом руководителе

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Слева в коллаже&nbsp;— Александр Кощеев, справа&nbsp;— предыдущий глава округа Михаил Гелевер | Источник: Александр Кощеев / Vk.com, Брейтовский район / Vk.comСлева в коллаже&nbsp;— Александр Кощеев, справа&nbsp;— предыдущий глава округа Михаил Гелевер | Источник: Александр Кощеев / Vk.com, Брейтовский район / Vk.com

Слева в коллаже — Александр Кощеев, справа — предыдущий глава округа Михаил Гелевер

Источник:

Александр Кощеев / Vk.com, Брейтовский район / Vk.com

В Брейтовском муниципальном округе Ярославской области сменился глава. Михаил Гелевер ушел в отставку, а его место временно в статусе исполняющего обязанности занял Александр Кощеев. Об этом 16 июля сообщили в региональном правительстве.

«Гелевер Михаил Викторович с 17 июля решением муниципального совета будет освобожден от должности главы округа по собственному желанию в связи с личными обстоятельствами», — пояснили в пресс-службе правительства Ярославской области.

38-летний Михаил Гелевер родился в Твери. В 2011 году окончил Тверской институт экологии и права по специальности «Юриспруденция», а в 2019 году получил второе высшее образование по направлению «Экономическая безопасность» в Тверском государственном техническом университете.

Вплоть до 2024 года Михаил Гелевер жил и работал в Твери, после чего переехал в Ярославскую область. Здесь он сначала занял пост заместителя главы администрации по социальной политике Ярославского муниципального района. После был советником главы администрации Переславль-Залесского муниципального округа. А затем возглавил Брейтовский район.

Михаил Гелевер проработал на должности главы округа месяц. В июне 2025 года его кандидатуру поддержали депутаты.

Александр Кощеев ранее был заместителем главы администрации Брейтовского округа.

«Кощеев Александр Сергеевич — выпускник РГАТУ им. П. А. Соловьева. В Брейтовском округе работает с 2009 года и уже более 10 лет — на муниципальной службе. Многие годы возглавлял администрацию Брейтовского сельского поселения», — уточнили в региональном правительстве.

Ранее мы рассказывали о кадровых перестановках в регионе.

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Кристина Геворкян
корреспондент
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Гастролеры на выход!
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