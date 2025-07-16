В Ярославской области сменился глава одного из округов. В чем причина

В Брейтовском муниципальном округе Ярославской области сменился глава. Михаил Гелевер ушел в отставку, а его место временно в статусе исполняющего обязанности занял Александр Кощеев. Об этом 16 июля сообщили в региональном правительстве.

«Гелевер Михаил Викторович с 17 июля решением муниципального совета будет освобожден от должности главы округа по собственному желанию в связи с личными обстоятельствами», — пояснили в пресс-службе правительства Ярославской области.

38-летний Михаил Гелевер родился в Твери. В 2011 году окончил Тверской институт экологии и права по специальности «Юриспруденция», а в 2019 году получил второе высшее образование по направлению «Экономическая безопасность» в Тверском государственном техническом университете.

Вплоть до 2024 года Михаил Гелевер жил и работал в Твери, после чего переехал в Ярославскую область. Здесь он сначала занял пост заместителя главы администрации по социальной политике Ярославского муниципального района. После был советником главы администрации Переславль-Залесского муниципального округа. А затем возглавил Брейтовский район.