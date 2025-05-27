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Политика Спецоперация на Украине Ярославский депутат вернулся в думу после службы на СВО

Ярославский депутат вернулся в думу после службы на СВО

Иван Демидов возобновил работу в региональном парламенте

3 521
46 комментариев
Иван Демидов вернулся в думу после СВО | Источник: Ярославская областная ДумаИван Демидов вернулся в думу после СВО | Источник: Ярославская областная Дума

Иван Демидов вернулся в думу после СВО

Источник:

Ярославская областная Дума

27 мая на заседании Ярославской областной Думы депутаты поддержали двух коллег, которые решили работать в региональном парламенте на постоянной (профессиональной) основе, то есть за зарплату.

Один их них — Иван Демидов, который в конце 2024 года ушел на СВО. Сейчас он вернулся и уже участвовал в заседании думы.

«Контракт с Минобороны закончен, он написал заявление и вернулся на работу», — пояснили в пресс-службе Ярославской областной Думы.

Также на работу на профессиональной основе приняли депутата Андрея Юдаева. Он выразил такое желание и написал соответствующее заявление.

Стоит отметить, что на постоянной основе вправе трудиться все депутаты облдумы при отсутствии у них другого постоянного места работы. С учетом Демидова и Юдаева в региональном парламенте сейчас за зарплату работают 28 из 46 народных избранников.

Напомним, Иван Демидов — самый молодой депутат Ярославской областной думы. Ему 29 лет. В конце прошлого года он отправился служить в зону СВО. Пояснил, что до этого неоднократно ездил туда в составе гуманитарных миссий, отвозил гуманитарную помощь. И почувствовал зов души присоединиться к участникам спецоперации.

Службу Иван Демидов должен был проходить в бригаде аэроразведки ГРОМ «Каскад».

Бригада беспилотной авиации ГРОМ «Каскад» изначально была отрядом добровольцев партии «Единая Россия». Она занимается аэроразведкой. На сегодня ГРОМ «Каскад» входит в состав ВКС России. В бригаде служат депутаты партии из Госдумы, регионов, добровольцы «Молодой гвардии Единой России» и «Волонтерской роты».

На время службы депутатское кресло за ним сохранилось, но из числа депутатов, работающих на постояннной основе, его временно исключили.

Иван Демидов возглавлял Ярославское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России». Депутатом работает второй срок подряд. На последние выборы пошел по округу № 30, который включает Брейтовский, Мышкинский, Некоузский и Угличский районы.

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Комментарии
46
280808018
27 мая, 21:52
бригада особая со спецобслуживанием------------ служат депутаты партии из Госдумы, регионов, добровольцы «Молодой гвардии Единой России» и «Волонтерской роты».
Гость
27 мая, 23:06
ребята не могут придти домой, не положено, нельзя, контракт не оканчивается. а депутату и тут закон не писан. как стыдно! мы за него голосовали, а он по ступенькам на верх... пусть приедет к нам в район, поговорим. так ведь побоится
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