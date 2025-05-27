Ярославский депутат вернулся в думу после службы на СВО

Иван Демидов вернулся в думу после СВО Источник: Ярославская областная Дума











27 мая на заседании Ярославской областной Думы депутаты поддержали двух коллег, которые решили работать в региональном парламенте на постоянной (профессиональной) основе, то есть за зарплату.

Один их них — Иван Демидов, который в конце 2024 года ушел на СВО. Сейчас он вернулся и уже участвовал в заседании думы.

«Контракт с Минобороны закончен, он написал заявление и вернулся на работу», — пояснили в пресс-службе Ярославской областной Думы.

Также на работу на профессиональной основе приняли депутата Андрея Юдаева. Он выразил такое желание и написал соответствующее заявление.

Стоит отметить, что на постоянной основе вправе трудиться все депутаты облдумы при отсутствии у них другого постоянного места работы. С учетом Демидова и Юдаева в региональном парламенте сейчас за зарплату работают 28 из 46 народных избранников.

Напомним, Иван Демидов — самый молодой депутат Ярославской областной думы. Ему 29 лет. В конце прошлого года он отправился служить в зону СВО. Пояснил, что до этого неоднократно ездил туда в составе гуманитарных миссий, отвозил гуманитарную помощь. И почувствовал зов души присоединиться к участникам спецоперации.

Службу Иван Демидов должен был проходить в бригаде аэроразведки ГРОМ «Каскад».

Бригада беспилотной авиации ГРОМ «Каскад» изначально была отрядом добровольцев партии «Единая Россия». Она занимается аэроразведкой. На сегодня ГРОМ «Каскад» входит в состав ВКС России. В бригаде служат депутаты партии из Госдумы, регионов, добровольцы «Молодой гвардии Единой России» и «Волонтерской роты».

На время службы депутатское кресло за ним сохранилось, но из числа депутатов, работающих на постояннной основе, его временно исключили.