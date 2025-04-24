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Политика В Ярославской области сменились главы округов. Что известно о новых управленцах

В Ярославской области сменились главы округов. Что известно о новых управленцах

Рассказываем об изменениях

484
4 комментария
В Ярославле сменят глав | Источник: Михаил Евраев / Telegram В Ярославле сменят глав | Источник: Михаил Евраев / Telegram

В Ярославле сменят глав

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

24 апреля сменились главы Мышкинского и Угличского муниципального округов, об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Угличский муниципальный округ

Илья Филипцов занял должность главы Угличского муниципального округа | Источник: Михаил Евраев / Telegram Илья Филипцов занял должность главы Угличского муниципального округа | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Илья Филипцов занял должность главы Угличского муниципального округа

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

«Исполняющим обязанности главы Угличского муниципального округа назначен Илья Владимирович Филипцов», — рассказал Михаил Евраев.

Ранее Илья Филипцов занимал должность начальника управления городского хозяйства администрации Переславль-Залесского муниципального округа.

Мышкинский округ

Татьяна Минаева уходит на пенсию | Источник: Михаил Евраев / Telegram Татьяна Минаева уходит на пенсию | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Татьяна Минаева уходит на пенсию

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

Анатолий Курицин вернется на должности главы Мышкинского округа | Источник: Михаил Евраев / Telegram Анатолий Курицин вернется на должности главы Мышкинского округа | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Анатолий Курицин вернется на должности главы Мышкинского округа

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

В Мышкинский округ на должность главы вернется Анатолий Геннадьевич Курицин, который занимал этот пост с 2004 по 2017 год. После он работал в Угличском районе. На посту главы Мышкинского округа он пробыл 13 лет.

«Главным результатом своей работы считаю то, что Мышкин стал известен далеко за пределами Ярославской области и к нам едут за опытом со всей России. Если на момент, когда я пришел к власти Мышкин посещало 50 тысяч туристов, то сейчас более 200 тысяч», — сообщал Анатолий Курицин после ухода с поста главы Мышкинского района в 2017 году.

Возглавляющая Мышкинский округ Ольга Минаева завершает работу, из-за выхода на пенсию. На должности она проработала восемь лет.

Ранее корреспондент 76.RU выяснил, что должность руководителя администрации Гаврилов-Ямского района в Ярославской области после задержания Андрея Сергеичева занял Андрей Романюк.

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Комментарии
4
281832383
7 минут
зачем нам эта инфа ? кто мы для них ?
Гость
1 час
Громкий хлопок напугал ярославцев в разных районах города Ситуацию прокомментировали в Министерстве региональной безопасности
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