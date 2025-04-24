В Ярославской области сменились главы округов. Что известно о новых управленцах

В Ярославле сменят глав Источник: Михаил Евраев / Telegram











24 апреля сменились главы Мышкинского и Угличского муниципального округов, об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Угличский муниципальный округ

Илья Филипцов занял должность главы Угличского муниципального округа Источник: Михаил Евраев / Telegram











«Исполняющим обязанности главы Угличского муниципального округа назначен Илья Владимирович Филипцов», — рассказал Михаил Евраев.

Ранее Илья Филипцов занимал должность начальника управления городского хозяйства администрации Переславль-Залесского муниципального округа.

Мышкинский округ

Татьяна Минаева уходит на пенсию Источник: Михаил Евраев / Telegram Анатолий Курицин вернется на должности главы Мышкинского округа Источник: Михаил Евраев / Telegram

В Мышкинский округ на должность главы вернется Анатолий Геннадьевич Курицин, который занимал этот пост с 2004 по 2017 год. После он работал в Угличском районе. На посту главы Мышкинского округа он пробыл 13 лет.

«Главным результатом своей работы считаю то, что Мышкин стал известен далеко за пределами Ярославской области и к нам едут за опытом со всей России. Если на момент, когда я пришел к власти Мышкин посещало 50 тысяч туристов, то сейчас более 200 тысяч», — сообщал Анатолий Курицин после ухода с поста главы Мышкинского района в 2017 году.

Возглавляющая Мышкинский округ Ольга Минаева завершает работу, из-за выхода на пенсию. На должности она проработала восемь лет.