В Ярославской области сменились главы округов. Что известно о новых управленцах

24 апреля сменились главы Мышкинского и Угличского муниципального округов, об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Угличский муниципальный округ
«Исполняющим обязанности главы Угличского муниципального округа назначен Илья Владимирович Филипцов», — рассказал Михаил Евраев.
Ранее Илья Филипцов занимал должность начальника управления городского хозяйства администрации Переславль-Залесского муниципального округа.
Мышкинский округ
В Мышкинский округ на должность главы вернется Анатолий Геннадьевич Курицин, который занимал этот пост с 2004 по 2017 год. После он работал в Угличском районе. На посту главы Мышкинского округа он пробыл 13 лет.
«Главным результатом своей работы считаю то, что Мышкин стал известен далеко за пределами Ярославской области и к нам едут за опытом со всей России. Если на момент, когда я пришел к власти Мышкин посещало 50 тысяч туристов, то сейчас более 200 тысяч», — сообщал Анатолий Курицин после ухода с поста главы Мышкинского района в 2017 году.
Возглавляющая Мышкинский округ Ольга Минаева завершает работу, из-за выхода на пенсию. На должности она проработала восемь лет.
Ранее корреспондент 76.RU выяснил, что должность руководителя администрации Гаврилов-Ямского района в Ярославской области после задержания Андрея Сергеичева занял Андрей Романюк.