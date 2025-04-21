Время пасхального перемирия на СВО истекло. Что дальше

Путин объяснил, что объявил перемирие из гуманных соображений Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











В ночь на 21 апреля истекло действие пасхального перемирия. Напомним, Владимир Путин объявил, что Россия временно остановит все боевые действия 19 апреля. Конец перемирия был назначен на ноль часов с воскресенья на понедельник.

Команд по продлению перемирия Путин не давал. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Таким образом, суммарно перемирие продлилось 30 часов.

За это время обе стороны успели обвинить друг друга в нарушениях перемирия. При этом Минобороны России в отдельном сообщении подчеркнуло, что ВС РФ строго соблюдали режим прекращения огня. Военные оставались на ранее занятых рубежах и позициях.

«В соответствии с приказом верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации все группировки войск в зоне специальной военной операции с 18:00 мск 19 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях», — объявили в Минобороны.

В другом сообщении ведомство рассказало о нарушениях украинской стороны. Речь о попытках атак на позиции РФ, а также об атаках при помощи БПЛА.