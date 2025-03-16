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Политика Спецоперация на Украине Зеленский высказался о территориальных уступках

Зеленский высказался о территориальных уступках

Президент Украины указал на свою позицию для мира

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3 комментария
Зеленский не готов принять условия России | Источник: Zelenskiy / Official / Telegram Зеленский не готов принять условия России | Источник: Zelenskiy / Official / Telegram

Зеленский не готов принять условия России

Источник:

Украина не готова признать за Россией новые регионы. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на виртуальном саммите 29 мировых лидеров, известном как «коалиция желающих».

«Украина никогда не признает занятые Россией территории (Крым, Херсонскую и Запорожскую области, а также ДНР и ЛНР. — Прим. ред.) частью РФ», — приводит слова Зеленского газета The Daily Telegraph. Он подчеркнул, что территориальный вопрос в конфликте является сложным для Киева и требует дополнительного обсуждения.

После переговоров с США Зеленский уже заявлял, что признание утраты территорий является «красной линией» для Украины в процессе урегулирования конфликта с Россией. Более того, отказ от части регионов в пользу РФ нарушил бы конституцию страны.

Пока стороны конфликта не сходятся во мнениях. Президент России Владимир Путин называл условиями прекращения боевых действий вывод ВСУ с территорий ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ Украины от вступления в НАТО. Российские власти исключили возможность территориальных уступок. При этом власти РФ требуют сдаться в плен украинских военных, которые находятся на территории Курской области. Как объяснил представитель Кремля Дмитрий Песков, время для ВСУ на данном направлении заканчивается. Зеленский пока не признает, что ситуация для Украины в районе Курска стала плачевной.

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Владимир Зеленский Крым Территориальные споры Условия мира Саммит
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Комментарии
3
Гость
4 минуты
...у меня была квартира в Ялте..отдайте..
Гость
1 час
Карелию освободили в 20веке и как теперь они счастливы вместе 🙄
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