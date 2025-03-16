Зеленский высказался о территориальных уступках

Зеленский не готов принять условия России Источник: Zelenskiy / Official / Telegram











Украина не готова признать за Россией новые регионы. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на виртуальном саммите 29 мировых лидеров, известном как «коалиция желающих».

«Украина никогда не признает занятые Россией территории (Крым, Херсонскую и Запорожскую области, а также ДНР и ЛНР. — Прим. ред.) частью РФ», — приводит слова Зеленского газета The Daily Telegraph. Он подчеркнул, что территориальный вопрос в конфликте является сложным для Киева и требует дополнительного обсуждения.

После переговоров с США Зеленский уже заявлял, что признание утраты территорий является «красной линией» для Украины в процессе урегулирования конфликта с Россией. Более того, отказ от части регионов в пользу РФ нарушил бы конституцию страны.