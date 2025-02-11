Зеленский согласился обменяться с Россией территориями — новые предложения Украины для решения конфликта

Украина хочет обменять занятую ВСУ территорию Курской области на другие земли. Об этом он заявил в интервью The Guardian. С такими условиями он планирует выступить, если президенту США Дональду Трампу удастся организовать переговоры с Россией.
— Мы обменяем одну территорию на другую, — сказал Зеленский.
Киев предложит России освобождение территории Курской области, которую сейчас занимают ВСУ. Однако Зеленский не смог объяснить, что в обмен попросит Украина.
— Я не знаю, посмотрим. Но все наши территории важны, приоритетов нет, — добавил президент Украины.
Ранее американский лидер Дональд Трамп не исключил, что Украина может в дальнейшем исчезнуть. По его словам, эта страна может стать частью России.
Зеленский уже говорил о желании покончить с конфликтом, но ему для этого требуются гарантии безопасности от стран Запада. В США сообщают о большом прогрессе в этом вопросе. Однако российская сторона пока не подтверждает данные о каких-либо контактах между Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу Украины.