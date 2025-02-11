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Политика Спецоперация на Украине Зеленский согласился обменяться с Россией территориями — новые предложения Украины для решения конфликта

Зеленский согласился обменяться с Россией территориями — новые предложения Украины для решения конфликта

Он поделился планами на Курскую область

264
10 комментариев
Зеленский рассматривает варианты по условиям завершения конфликта на Украине | Источник: Zelenskiy / Official / Telegram Зеленский рассматривает варианты по условиям завершения конфликта на Украине | Источник: Zelenskiy / Official / Telegram

Зеленский рассматривает варианты по условиям завершения конфликта на Украине

Источник:

Украина хочет обменять занятую ВСУ территорию Курской области на другие земли. Об этом он заявил в интервью The Guardian. С такими условиями он планирует выступить, если президенту США Дональду Трампу удастся организовать переговоры с Россией.

— Мы обменяем одну территорию на другую, — сказал Зеленский.

Киев предложит России освобождение территории Курской области, которую сейчас занимают ВСУ. Однако Зеленский не смог объяснить, что в обмен попросит Украина.

— Я не знаю, посмотрим. Но все наши территории важны, приоритетов нет, — добавил президент Украины.

Ранее американский лидер Дональд Трамп не исключил, что Украина может в дальнейшем исчезнуть. По его словам, эта страна может стать частью России.

Зеленский уже говорил о желании покончить с конфликтом, но ему для этого требуются гарантии безопасности от стран Запада. В США сообщают о большом прогрессе в этом вопросе. Однако российская сторона пока не подтверждает данные о каких-либо контактах между Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу Украины.

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Переговоры СВО Владимир Зеленский Обмен Курская область
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Комментарии
10
Гость
36 минут
Грустно и стыдно существовать во времена тираний и диктатур Всё зло делается с молчаливого согласия рабских масс
Гость
35 минут
Кто это? Видел его в каком-то фильме.
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