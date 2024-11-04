Харрис против Трампа: в США готовятся выбрать нового президента — чем отличаются позиции кандидатов

В США совсем скоро станет известно, кто станет новым президентом Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. На них будет избран 47-й глава страны. За место главы Штатов поборются вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп. Позиции по многим вопросам у них очень отличаются. Расскажем главную информацию о выборах и кандидатах.

Как проходят выборы

Жители смогут проголосовать очно 5 ноября и по почте. Также большинство штатов предлагает досрочное голосование, которое стартовало еще в сентябре.

Отдать свой голос могут граждане США не моложе 18 лет. В некоторых штатах есть ограничения для людей с судимостью и недееспособных. Жители Пуэрто-Рико, Виргинских островов, острова Гуам, Северных Марианских островов и Американского Самоа также не имеют права на голосование.

Победу на выборах определяет коллегия выборщиков, а не результат прямого голосования. Поскольку 5 ноября американцы будут голосовать не за кандидатов на прямую, а за список выборщиков от той партии, чьих кандидатов хотят видеть в Белом доме.

Выборщики — это представители партий. В каждом штате партии утверждают свой список выборщиков, а по итогам всенародного голосования формируется коллегия выборщиков из 538 человек. Именно они решат судьбу будущего президента США. Как правило, это члены Демократической и Республиканской партий — партийные активисты, бывшие политики и сторонники одного из кандидатов. Выборщиками не могут быть конгрессмены и лица, занимающие правительственные должности.

Они будут выбирать кандидата 17 декабря. После этого их голоса направляются в Вашингтон, где 6 января члены конгресса соберутся для их подсчета.

Для победы нужно набрать не менее 270 голосов. Если этого сделать не удалось, решать, кто станет будущем американским лидером, будут в Палате представителей, а Сенат определит вице-президента. Это редкое явление. В последний раз в истории США таким способом президента выбирали в 1824 году.

Что известно о кандидатах

Дональд Трамп — миллиардер, предприниматель и бывший президент США от Республиканской партии. Он одержал победу в 2016 году над демократом Хиллари Клинтон. На второй срок он пойти не смог, проиграв кандидату от Демократической партии Джо Байдену.

Противостояние действующего президента США и Трампа на этом не закончилось. Байден выдвинул свою кандидатуру на выборы 2024 года, но потом отказался от участия и поддержал вице-президента Камалу Харрис.

Во время своего первого срока Трамп боролся с нелегальной миграцией в США. Он встречался с президентом России Владимиром Путиным и главой КНДР Ким Чен Ыном. В мае 2018 года 18 конгрессменов-республиканцев выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира 2019 года за усилия, направленные на решение корейского вопроса. Тогда был очередной этап обострения между Штатами и КНДР.

Во время предвыборной кампании 2024 года Трамп пережил два покушения. 13 июля 2024 года на предвыборном митинге в Пенсильвании он получил легкое ранение уха. После этого случая меры безопасности кандидата усилили. Несмотря на это, 15 сентября 2024 года возле гольф-клуба Трампа во Флориде на него было совершено второе покушение, он не пострадал.

Трамп упал на землю после выстрела Источник: Ntd.com

На кампанию кандидат от республиканцев собрал 400 млн долларов. К середине октября осталось всего 36,2 миллиона.

Камала Харрис — политик, вице-президент США от Демократической партии. До этого, с 2011 по 2017 год, она занимала пост генерального прокурора Калифорнии, а затем, до 2021 года, — сенатора от того же штата.

Харрис планировала принять участие в президентской гонке 2020 года, но позднее сняла свою кандидатуру.

Камала также временно исполняла обязанности президента 19 ноября 2021 года. В этот день Байдену проводили колоноскопию под общим наркозом.

Кандидат от демократов также подверглась покушению. Возле ее резиденции 24 марта 2021 года арестовали мужчину, в машине которого было оружие и боеприпасы.

Харрис выдвинула свою кандидатуру на пост президента после решения Джо Байдена выйти из гонки.

Во время своей политической карьеры Камала поддерживала легализацию однополых браков (ЛГБТ запрещена на территории России), легких наркотиков, а также боролась за права женщин на аборты. На предвыборную кампанию ей удалось собрать порядка миллиарда долларов. Почти все средства к середине октября кончилось. Осталось 118 миллионов.

Позиции кандидатов

Дональд Трамп

Экономика

Главным пунктом экономической программы от кандидата республиканцев является введение тарифов в размере 10–20% на все импортируемые товары, а если они китайского происхождения — до 60%. По словам Трампа этот шаг поспособствует развитию американской промышленности и вынудит производителей перенести свои заводы в США.

Также он выступает за снижение налоговой ставки для корпораций, производящих свои товары в США, с 21% до 15%, отмену налогов на чаевые и соцпособия, а также отказ от двойного налогообложения для граждан США, проживающих за границей.

Трамп планирует борьбу с высокими ценами на жилье. С этой целью он предлагает высылать иммигрантов, которые живут в стране незаконно.

Военные конфликты

Трамп неоднократно заявлял, что конфликт на Украине необходимо завершить. Он заверил, что сможет этому способствовать, если станет президентом, в противном же случае это может длиться вечно. Дональд многократно подчеркивал, что находится в хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Правда, как именно он собирается решить конфликт, Трамп не объяснил.

В палестино-израильском противостоянии кандидат от республиканцев однозначно поддерживает вторых. Он называет этот конфликт между добром и злом и обвиняет политику Байдена в том, что теперь мир находится на пороге третьей мировой войны.

Камала Харрис

Экономика

Харрис предлагает не очень характерные меры для рыночной экономики. Прежде всего это государственный контроль за ценами на фоне высокой инфляции.

Также она объявила, что планирует ввести налоговые льготы для семей с низким и средним доходом в размере до 6000 долларов. Мера будет действовать, пока их ребенку до одного года.

Камала анонсировала аннулирование медицинских долгов для миллионов американцев и сокращение общих расходов на рецептурные препараты до 2 тысяч долларов. В частности, предельная стоимость инсулина должна составить 35 долларов.

Кандидат от демократов тоже планирует разрешить жилищный вопрос. В эту часть программы входит строительство трех миллионов новых домов за четыре года, а также выделение 25 тысяч долларов на первоначальный взнос тем, кто приобретает жилье впервые.

Военные конфликты

Харрис поддерживает текущую политику США. Она считает, что, если бы Трамп был президентом, «Путин уже давно был бы в Киеве». Камала уверена, что Штаты сделали всё возможное, чтобы Украина могла «бороться за свою независимость».

Кандидат от демократов выступает за двусторонний мир между Палестиной и Израилем. Но не всё так однозначно. Риторика относительно конфликта отличается в зависимости от состава жителей штата. Где-то Харрис встает на сторону Израиля, а где-то Палестины.

Отношение друг к другу

У Трампа всегда найдется красное словцо по отношению к Харрис. Он критикует ее программу, называя предложения соперницы коммунистическими. Дональд уверен, что Камала провалила бы переговоры по украинскому конфликту, считая ее слабой. Также он отпускает шуточки в отношении смеха Харрис, называя демократку глупой. Впрочем, оскорбления в президентской гонке — это важная часть шоу.

Харрис не отстает от соперника. В своих речах она называла Трампа неуравновешенным и заявляла, что он хочет внести «больше хаоса и раскола» в политику. Якобы кандидат от республиканцев готов посадить в тюрьму всех несогласных с ним.

Отношение к кандидатам и прогнозы

Российские власти ни раз заявляли, что на нашу страну смена президента в США не повлияет. Хотя и позиции по отношению к РФ у кандидатов совершенно разные. Уже, можно сказать, по традиции Штаты заявляют о возможном вмешательстве в выборы со стороны России, а также препятствуют российским журналистам освещать событие.

Опросы о поддержке кандидатов показывают разные результаты. Где-то с небольшим отрывом лидирует Трамп, а где-то — Харрис. Иногда и вовсе подсчеты показывают, что у каждого кандидата 50% шансов на победу. Так что окончательные результаты удастся узнать только в финале гонки.