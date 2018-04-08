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Будет жарко! Синоптики рассказали, какая погода будет в Ярославле в ближайшие дни и летом

8 апреля 2018 11:33
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погода, лето, жара, Ярославль

В центр России сегодня пришёл тёплый атмосферный фронт. На фоне повышенного атмосферного давления он поспособствует уплотнению облачности и повышению температуры воздуха.

В наступившее воскресенье будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, — рассказали специалисты центра «Фобос». — Максимальная температура воздуха составит +10… +12 °C. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 754 мм рт. ст., что выше нормы.

Сегодня православные христиане отмечают великий праздник Пасхи. С этим днём связано множество народных примет, поверий и обрядов. И, конечно же, люди обращали внимание на погоду в этот светлый праздник.

— Наши предки подметили, что хорошая погода на Пасху считалась предвестником жаркого лета, облачная погода означала холодное засушливое лето, — отмечают синоптики. — Заметим, что перед аномально жарким летом 2010 Пасха, а она отмечалась 4 апреля, в европейской части России была очень тёплой, среднесуточная температура воздуха превысила норму почти на 5 градусов. А перед холодным летом прошлого, 2017 года, среднесуточная температура воздуха 16 апреля, а именно тогда отмечалась Пасха, не дотянула до нормы целых 6 градусов.

Синоптики подчёркивают, что сегодня температура воздуха на 2–3 градуса превышает климатическую норму. Если верить народной примете, то лето 2018 года в Ярославле будет теплее обычного, но не аномально жарким.

Опубликовали синоптики и прогноз на ближайшие дни. Завтра в Ярославле будет тепло и солнечно. Днём до +16 °C. Начиная со вторника, будет чуть прохладнее. Днём воздух будет прогреваться лишь до +7 °C.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: Александра Савельева
Продажа авто, мото
Далее: 06.04.2018 Полярный холод и снег: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

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