Из-за коронавируса в Ярославской области, как и по всей стране, остановилась работа многих организаций, часть их сотрудников осталась без работы. Чтобы помочь людям, лишившимся заработка, на федеральном уровне было принято решение о выплате безработным повышенного размера пособия по безработице. На главные вопросы о том, как получить такую поддержку, в прямом эфире в Instagram 76.RU ответила директор департамента государственной службы занятости населения Ярославской области Лаура Зудина.
Каков размер пособия
В этом году минимальный размер пособия по безработице составляет
В обычных обстоятельствах людям, имеющим стаж в 26 недель за последний год, в первые три месяца их нахождения на бирже труда выплачивается 75% от их среднего заработка за последние три месяца на последнем месте работы, но не более 12130 рублей. В последующие три месяца — 60%.
Однако, по постановлению правительства России, всем гражданам, уволенным и признанным безработными, начиная с 1 марта 2020 года, пособие по безработице в апреле, мае и июне устанавливается в максимальном размере —
При этом людям, уволенным и признанным безработными начиная с 1 марта и имеющим детей в возрасте до 18 лет, размер пособия по безработице в апреле, мае, июне будет увеличен на 3000 рублей за каждого ребенка. Но эта выплата предусмотрена только одному из родителей.
Как оформить выплату
Чтобы оформить выплату, нужно зарегистрироваться в качестве безработного в органах службы занятости населения. Сейчас это можно сделать дистанционно только через портал общероссийской базы вакансий «Работа в России». На сайте нужно заполнить анкету и приложить свое резюме.
Сколько времени ждать денег
После подачи заявления в течение 10 дней службы занятости при наличии вакансий будут предлагать гражданину трудоустройство, которые соответствуют уровню его образования и квалификации. Если предложенные вакансии не подойдут, на 11-й день после обращения ему автоматически будет назначено пособие по безработице. Причем начислено оно будет с того дня, когда человек подал заявление. Получить деньги можно будет через несколько дней после назначения пособия. Как правило, со дня подачи заявления до дня выплаты проходит около двух недель.
Все возникающие вопросы можно задать по номерам телефонов центров занятости населения или по телефону горячей линии департамента занятости: