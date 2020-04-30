В этом году минимальный размер пособия по безработице составляет 1500 рублей. Рассчитывать на него могут те, кто впервые ищет работу или не имеет 26 рабочих недель стажа за последний год. Максимальный размер пособия с 30 марта был увеличен до величины прожиточного минимума и составил 12130 рублей. Получать его могут граждане, уволенные и имеющие от 26 рабочих недель стажа за последний год. Сюда же относятся и люди предпенсионного возраста, у которых раньше размер максимального пособия отличался от других категорий.



В обычных обстоятельствах людям, имеющим стаж в 26 недель за последний год, в первые три месяца их нахождения на бирже труда выплачивается 75% от их среднего заработка за последние три месяца на последнем месте работы, но не более 12130 рублей. В последующие три месяца — 60%.

