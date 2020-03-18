Работодатели, которые давно задумывались о том, чтобы перевести своих сотрудников на дистанционную работу, ваше время пришло. Когда если не сейчас?
Коронавирус ударил по работодателям болезненно, но послужил отличным толчком для трансформации и диджитализации. Пока не все это осознают, не все почувствовали в полной мере, но изменения уже начались — изменения глобальные и неотвратимые.
Большинство крупных компаний уже перешло на удаленный режим работы, когда сотрудники не обязаны выходить в офис, а осуществляют рабочую функцию из дома. Почему именно крупных? Потому что там, как правило, отлично прописаны бизнес-процессы, функционал, и никого не пугает необходимость удаленной сдачи отчетности, например. При этом в небольших компаниях, больше в провинции, до сих пор все приходят по звонку на рабочее место и даже сами сопротивляются удаленной работе. Начальники осторожно предлагают поработать из дома, а дома — дети, мужья, собаки и хозяйство, у многих даже компьютера дома нет — поэтому ну его, лучше уж на работу. Но и это продлится недолго, уверяю.
IT гиганты — Microsoft и Google — среагировали мгновенно и уже предоставили бесплатный доступ к сервисам видеосвязи и видеоконференций. Пока бесплатный.
Если задуматься, то почти нет такой офисной работы, которую нельзя было бы выполнять дистанционно. Бухгалтерам сам бог велел работать удаленно, программистов — туда же. Менеджеры по продажам, логисты, экономисты, рекрутеры, копирайтеры, юристы — 80% деятельности можно и нужно выполнять без личных встреч и походов в офис. Забудьте про отговорку из прошлого века «не по телефону, давайте встретимся». Какой такой вопрос нельзя обсудить по видеосвязи, по WhatsApp или по телефону? В каких таких случаях личная встреча просто необходима? При итоговом собеседовании при приеме на работу — да. Сложные переговоры, где важно личное обаяние и протокол, — да. При обучении — может быть. При лечении и осмотре пациента — само собой. Но на этом все. Самым главным условием является наличие компьютера, удаленного доступа ко всем необходимым программам, мессенджеры для связи и самоорганизация.
Рекрутинговые сайты фиксируют колоссальный спрос на удаленную работу. Запросы на работу из дома, фриланс, аутсорсинг выросли в 2,5 раза. На портале Superjob функцией «Работа рядом с домом» интересовались в среднем в 2,3 раза чаще, а на «Хедхантере» вакансий на дому стало в несколько раз больше.
По трудовому законодательству (ст. 312.1) дистанционные работники имеют те же самые права и гарантии, что и все остальные. Перевод на удаленную работу ни в коем случае не может повлечь за собой снижение зарплаты — как фиксированной части, так и переменной, при условии, что человек выполняет тот же объем обязанностей.
Плюсы дистанционной работы
- не тратится время на рабочие посиделки и курилки. По последним подсчетам, даже самый ответственный сотрудник тратит 30% своего времени на обязательные рабочие ритуалы — попить кофе, обменяться новостями с коллегами, отдохнуть и покурить;
- не тратится время на дорогу до работы и обратно. Особенно актуально для жителей больших городов и для тех, кто ездит из Первоуральска в Екатеринбург, например;
- возможность распределять рабочее время в соответствии со своим графиком с учетом физиологических особенностей и биоритмов. Даже самые критичные начальники уже понимают, что пик деловой активности у всех людей разный — кто-то идеально работает с утра, кому-то предпочтительнее вторая половина дня, а на иных вдохновение накатывает ночью. В конце концов, какая разница, когда именно сделан проект, если он сдан в срок?
- не надо тратить деньги на покупку вещей, которые носишь только на работу. Соблюдение дресс-кода актуально для сотрудников банков и крупных корпораций. Опрос показывает, что 15% месячного дохода уходит на обновление гардероба, который в повседневной жизни не используется. Из дома можно работать в любимых трениках и худи;
- порой даже не нужно обустраивать рабочее место, потому что компьютеры или ноутбуки дома есть почти у всех. Нужно лишь установить необходимые программы и настроить удаленный доступ к сервисам;
- не нужно платить за аренду площадей под рабочие места. Компании, переходящие на удаленную работу, либо снимают помещение меньшей площади, либо получают хорошую скидку от арендодателя.
Минусы дистанционной работы
- самоорганизация — не наш конек. Это вообще ничей конек. Вероятность того, что дома холодильник, интернет, дети и мягкая кровать будут побеждать необходимость работать слишком велика;
- общение с коллегами — это не только разговоры ни о чем. Это корпоративный дух, это настроение, это синергия. В режиме удаленки об этом можете забыть.
Готовы работать из дома, чтобы не заболеть?
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Расплодился нынее офисный планктон.
Плавает в унынии, пища всё же он.
Как-то быть не хочется кормом для китов
И с годами склочиться, тоже не готов.