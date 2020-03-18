Работодатели, которые давно задумывались о том, чтобы перевести своих сотрудников на дистанционную работу, ваше время пришло. Когда если не сейчас?



Коронавирус ударил по работодателям болезненно, но послужил отличным толчком для трансформации и диджитализации. Пока не все это осознают, не все почувствовали в полной мере, но изменения уже начались — изменения глобальные и неотвратимые.



Большинство крупных компаний уже перешло на удаленный режим работы, когда сотрудники не обязаны выходить в офис, а осуществляют рабочую функцию из дома. Почему именно крупных? Потому что там, как правило, отлично прописаны бизнес-процессы, функционал, и никого не пугает необходимость удаленной сдачи отчетности, например. При этом в небольших компаниях, больше в провинции, до сих пор все приходят по звонку на рабочее место и даже сами сопротивляются удаленной работе. Начальники осторожно предлагают поработать из дома, а дома — дети, мужья, собаки и хозяйство, у многих даже компьютера дома нет — поэтому ну его, лучше уж на работу. Но и это продлится недолго, уверяю.

