«Это разлагает мозг человека». Колонка о том, почему надо отказаться от оклада на работе

Евгения Бушуева — владелица салона красоты в Ярославле. Девушка, занимающаяся бизнесом, попробовала разные виды оплаты труда своим сотрудникам. И пришла к выводу — надо отказываться от системы окладов. Аргументы в пользу этого решения — в авторской колонке Евгении. Владельцы салонного бизнеса и не только часто спрашивают, какую систему оплаты труда и материальной мотивации я использую. За 10 лет работы я перепробовала разные схемы. Но всегда зарплата сотрудников в них была привязана к результатам труда!



Считаю, что окладная система рубит на корню любую мотивацию и желание работать на результат.

Она просто разлагает мозг человека, не дает ему развиваться.

Думаю, что большинству организаций стоит в принципе отказаться от системы окладов. Она мешает как самой компании получать максимальную прибыль, так и сотруднику двигаться вперед и зарабатывать больше.

Люди должны не просто «отсиживаться» на рабочем месте, а понимать, что от того, как они работают, непосредственно зависит размер их зарплаты.

Но главное условие — правила игры должны быть прозрачны и понятны всем.

