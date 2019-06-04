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Работа
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«Это разлагает мозг человека». Колонка о том, почему надо отказаться от оклада на работе

Колонка девушки-предпринимателя из Ярославля

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Евгения владеет салоном красоты

Фото: Евгения Бушуева

Евгения Бушуева — владелица салона красоты в Ярославле. Девушка, занимающаяся бизнесом, попробовала разные виды оплаты труда своим сотрудникам. И пришла к выводу — надо отказываться от системы окладов. Аргументы в пользу этого решения — в авторской колонке Евгении.

Владельцы салонного бизнеса и не только часто спрашивают, какую систему оплаты труда и материальной мотивации я использую. За 10 лет работы я перепробовала разные схемы. Но всегда зарплата сотрудников в них была привязана к результатам труда!

Считаю, что окладная система рубит на корню любую мотивацию и желание работать на результат.

Она просто разлагает мозг человека, не дает ему развиваться.

Думаю, что большинству организаций стоит в принципе отказаться от системы окладов. Она мешает как самой компании получать максимальную прибыль, так и сотруднику двигаться вперед и зарабатывать больше.

Люди должны не просто «отсиживаться» на рабочем месте, а понимать, что от того, как они работают, непосредственно зависит размер их зарплаты.

Но главное условие — правила игры должны быть прозрачны и понятны всем.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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Евгения Бушуева

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работа

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КОММЕНТАРИИ (5)

Гость
4 июн 2019 в 20:06

какие правильные слова владелицы салона ;) тем не менее, закон таков, что МРОТ она должна оплачивать своим сотрудникам в любом случае. :)
ну и потом, неверное стоит учитывать специфику бизнеса, это не еда, которая нужна каждый день, без бьюти, можно и обойтись. ;)

эксперт
4 июн 2019 в 21:19

омайгат, Бушуева)) Ланжель.. как много в этом слове)
Женечка, ты прочти, что о тебе твои работники то пишут! богиня ты бизнеса и мотивации..

Иван
4 июн 2019 в 20:49

Фирма в которой я работал, однажды решила перейти на сдельную форму оплаты в виде фиксированных процентов от прибыли с проекта. Зарплаты выросли настолько, что хозяин резво решил вернуться назад к окладно-премиальной системе оплаты.