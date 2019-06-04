«Это разлагает мозг человека». Колонка о том, почему надо отказаться от оклада на работе

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Евгения владеет салоном красоты
Евгения Бушуева — владелица салона красоты в Ярославле. Девушка, занимающаяся бизнесом, попробовала разные виды оплаты труда своим сотрудникам. И пришла к выводу — надо отказываться от системы окладов. Аргументы в пользу этого решения — в авторской колонке Евгении.
Владельцы салонного бизнеса и не только часто спрашивают, какую систему оплаты труда и материальной мотивации я использую. За 10 лет работы я перепробовала разные схемы. Но всегда зарплата сотрудников в них была привязана к результатам труда!
Считаю, что окладная система рубит на корню любую мотивацию и желание работать на результат.
Она просто разлагает мозг человека, не дает ему развиваться.
Думаю, что большинству организаций стоит в принципе отказаться от системы окладов. Она мешает как самой компании получать максимальную прибыль, так и сотруднику двигаться вперед и зарабатывать больше.
Люди должны не просто «отсиживаться» на рабочем месте, а понимать, что от того, как они работают, непосредственно зависит размер их зарплаты.
Но главное условие — правила игры должны быть прозрачны и понятны всем.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
какие правильные слова владелицы салона ;) тем не менее, закон таков, что МРОТ она должна оплачивать своим сотрудникам в любом случае. :)
ну и потом, неверное стоит учитывать специфику бизнеса, это не еда, которая нужна каждый день, без бьюти, можно и обойтись. ;)
омайгат, Бушуева)) Ланжель.. как много в этом слове)
Женечка, ты прочти, что о тебе твои работники то пишут! богиня ты бизнеса и мотивации..