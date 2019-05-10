Бесплатное страхование и путёвки в санаторий: ярославцев приглашают на работу в Росгвардию

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Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!
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Какие условия и сколько платят
Записаться на собеседование можно по телефону
Ярославцев приглашают на работу в Росгвардию. Занятость постоянная, полный рабочий день. Ищут военнослужащих рядового и сержантского состава:
Повар:
От вас требуется среднее профильное образование. Обещают заработную плату от 19 тысяч рублей.
Разнорабочий:
От вас требуется неполное среднее общее образование. Заработная плата от 9 тысяч рублей.
Электрик:
Возьмут, если у вас среднее профильное образование. Будут платить от 19 тысяч рублей.
Стрелок:
Требуется полное среднее общее образование. Зарплата от 18 тысяч рублей.
— При наличии среднего специального образования возможность проходить военную службу по контракту (2 года) вместо военной службы по призыву в Вооружённых силах РФ, — сообщают в управлении Росгвардии по Ярославской области.
Кроме зарплаты работникам гарантируют обеспечение форменным оборудованием, страхование жизни и здоровья, бесплатное медицинское обследование, путёвки в санаторий по льготным ценам, военную пенсию и другие льготы.
Заинтересовавшихся просят обращаться по адресу: улица Угличская, 58. Телефон для связи: 8-980-658-47-72 и 8-999-785-98-61.
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