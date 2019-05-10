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Работа

Бесплатное страхование и путёвки в санаторий: ярославцев приглашают на работу в Росгвардию

Какие условия и сколько платят

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Фото: Александра Савельева

Ярославцев приглашают на работу в Росгвардию. Занятость постоянная, полный рабочий день. Ищут военнослужащих рядового и сержантского состава:

Повар:

От вас требуется среднее профильное образование. Обещают заработную плату от 19 тысяч рублей.

Разнорабочий:

От вас требуется неполное среднее общее образование. Заработная плата от 9 тысяч рублей.

Электрик:

Возьмут, если у вас среднее профильное образование. Будут платить от 19 тысяч рублей.

Стрелок:

Требуется полное среднее общее образование. Зарплата от 18 тысяч рублей.

— При наличии среднего специального образования возможность проходить военную службу по контракту (2 года) вместо военной службы по призыву в Вооружённых силах РФ, — сообщают в управлении Росгвардии по Ярославской области.

Кроме зарплаты работникам гарантируют обеспечение форменным оборудованием, страхование жизни и здоровья, бесплатное медицинское обследование, путёвки в санаторий по льготным ценам, военную пенсию и другие льготы.

Заинтересовавшихся просят обращаться по адресу: улица Угличская, 58. Телефон для связи: 8-980-658-47-72 и 8-999-785-98-61.

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КОММЕНТАРИИ (1)

добрыйкот
10 май 2019 в 10:28

тут есть известные коментаторы - сторонники режима, которым будет интересно это предложение. бить стариков и детей на демонстрациях их призвание.