«Зарплата растет вдвое быстрее цен»: ярославцы ответили на заявления властей

Власти отчитались о снижении уровня бедности в Ярославской области. По итогам 2026 года регион занял 22-е место в России, войдя в четверть субъектов с наиболее высоким уровнем жизни.
«Средняя зарплата на 1 января 2026 года в регионе превышает 73 тысячи рублей. Рост за год составил 14,2 процента при инфляции 6,3», — рассказал губернатор Ярославской области.
Заработная плата жителей растет вдвое быстрее цен, и это уже устойчивая тенденция. С этого года минимальная зарплата в регионе установлена на уровне 30 тысяч рублей для всех категорий работников.
Ярославская область установила свой уровень МРОТ в 30 тысяч рублей с 1 января 2026 года (в 2025 году региональный МРОТ был на уровне 23 тысяч рублей). В эту сумму не входят доплаты за совмещение, сверхурочную, ночную работу или работу в праздники. Региональный уровень МРОТ действует для работающих в Ярославской области компаний, подписавших соглашение. Исключение: организации, финансируемые из федерального бюджета, и отказавшиеся от соглашения.
В 2026 году в Ярославской области работают около 67 тыс. организаций (включая ИП). От соглашения отказались 0,25% от общего числа.
Уровень минимальной заработной платы в России на 2026 год — 27 тысяч рублей. Федеральный МРОТ обязаны соблюдать все организации.
В социальных сетях 76.RU под постом с комментарием главы региона о зарплатной статистике разгорелись споры. Приводим мнения жителей.
Часть пользователей отнеслась к данным с пониманием, отмечая возможные погрешности статистики.
«Предприятия сдают отчеты в статистику, а там их сводят в таблички», — написал Михаил.
«Всё правда. Простаки, основной процент, получают 40–70 тысяч. Старшие — небольшой процент — 200 и более. Вот и выходит средняя зарплата по району. Элементарно», — отметил Денис.
«Депутаты едят мясо, мы — капусту, в среднем мы все едим голубцы», — метафорично высказался пользователь Александр.
Некоторые жители отмечают, что их доходы действительно близки к средним значениям по региону.
«Немного не дотягиваю до 80, но с получением разряда повыше буду и больше зарабатывать», — поделился Николай Вязов.
Отдельные комментарии касаются того, за счет чего мог вырасти средний уровень зарплат.
«Зарплаты у некоторых лиц выросли за счет массовых сокращений. В медицине, в образовательной сфере. Формально рост есть, но не до уровня выше 70 тысяч рублей. При этом у оставшихся сотрудников увеличилась нагрузка, так как обязанности сокращенных перераспределили», — написала Елена Задуваева.
Есть и те, кто не согласен со статистическими данными.
«Работаю в энергетике на руководящей должности, зарплата — 56 тысяч рублей. Знаю, сколько получают люди ниже», — отметил читатель 76.RU.
«Мы с коллегами в цеху прочитали, посмеялись, прослезились. Где они такую статистику берут?» — написал читатель Сергей Гришин.
«Снижение зарплат у рабочих катастрофическое на градообразующем предприятии», — поделилась пользовательница под ником «Чудо Света».
А сколько вы зарабатываете?