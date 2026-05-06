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«Зарплата растет вдвое быстрее цен»: ярославцы ответили на заявления властей

Жители региона рассказали, сколько они получают

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Средняя зарплата в Ярославской области&nbsp;— около 73 тысяч рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСредняя зарплата в Ярославской области&nbsp;— около 73 тысяч рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Средняя зарплата в Ярославской области — около 73 тысяч рублей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Власти отчитались о снижении уровня бедности в Ярославской области. По итогам 2026 года регион занял 22-е место в России, войдя в четверть субъектов с наиболее высоким уровнем жизни.

«Средняя зарплата на 1 января 2026 года в регионе превышает 73 тысячи рублей. Рост за год составил 14,2 процента при инфляции 6,3», — рассказал губернатор Ярославской области.

<p>Михаил Евраев</p><p>Михаил Евраев</p>

Заработная плата жителей растет вдвое быстрее цен, и это уже устойчивая тенденция. С этого года минимальная зарплата в регионе установлена на уровне 30 тысяч рублей для всех категорий работников.

Михаил Евраев

губернатор Ярославской области

Ярославская область установила свой уровень МРОТ в 30 тысяч рублей с 1 января 2026 года (в 2025 году региональный МРОТ был на уровне 23 тысяч рублей). В эту сумму не входят доплаты за совмещение, сверхурочную, ночную работу или работу в праздники. Региональный уровень МРОТ действует для работающих в Ярославской области компаний, подписавших соглашение. Исключение: организации, финансируемые из федерального бюджета, и отказавшиеся от соглашения.

В 2026 году в Ярославской области работают около 67 тыс. организаций (включая ИП). От соглашения отказались 0,25% от общего числа.

Уровень минимальной заработной платы в России на 2026 год — 27 тысяч рублей. Федеральный МРОТ обязаны соблюдать все организации.

В социальных сетях 76.RU под постом с комментарием главы региона о зарплатной статистике разгорелись споры. Приводим мнения жителей.

Часть пользователей отнеслась к данным с пониманием, отмечая возможные погрешности статистики.

«Предприятия сдают отчеты в статистику, а там их сводят в таблички», — написал Михаил.

«Всё правда. Простаки, основной процент, получают 40–70 тысяч. Старшие — небольшой процент — 200 и более. Вот и выходит средняя зарплата по району. Элементарно», — отметил Денис.

«Депутаты едят мясо, мы — капусту, в среднем мы все едим голубцы», — метафорично высказался пользователь Александр.

Некоторые жители отмечают, что их доходы действительно близки к средним значениям по региону.

«Немного не дотягиваю до 80, но с получением разряда повыше буду и больше зарабатывать», — поделился Николай Вязов.

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Отдельные комментарии касаются того, за счет чего мог вырасти средний уровень зарплат.

«Зарплаты у некоторых лиц выросли за счет массовых сокращений. В медицине, в образовательной сфере. Формально рост есть, но не до уровня выше 70 тысяч рублей. При этом у оставшихся сотрудников увеличилась нагрузка, так как обязанности сокращенных перераспределили», — написала Елена Задуваева.

Есть и те, кто не согласен со статистическими данными.

«Работаю в энергетике на руководящей должности, зарплата — 56 тысяч рублей. Знаю, сколько получают люди ниже», — отметил читатель 76.RU.

«Мы с коллегами в цеху прочитали, посмеялись, прослезились. Где они такую статистику берут?» — написал читатель Сергей Гришин.

«Снижение зарплат у рабочих катастрофическое на градообразующем предприятии», — поделилась пользовательница под ником «Чудо Света».

А сколько вы зарабатываете?

До 30 тысяч рублей
От 30 до 40 тысяч рублей
От 40 до 50 тысяч рублей
От 50 до 60 тысяч рублей
От 60 до 70 тысяч рублей
От 70 до 80 тысяч рублей
Больше 80 тысяч рублей
Больше 100 тысяч рублей
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Комментарии
70
Гость
9 мая, 13:36
Сколько лет уже в Ярославле и не может себя привести в порядок, так себя распустить, не солидно губернатору!
Гость
7 мая, 15:13
Пенсионер с очень большим стажем: коммуналка(зима, осень, весна). 10500, таблетки. 3500, на еду на весь месяц. 6500.. Нищее существование
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Гость
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