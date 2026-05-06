«Зарплата растет вдвое быстрее цен»: ярославцы ответили на заявления властей

Власти отчитались о снижении уровня бедности в Ярославской области. По итогам 2026 года регион занял 22-е место в России, войдя в четверть субъектов с наиболее высоким уровнем жизни.

«Средняя зарплата на 1 января 2026 года в регионе превышает 73 тысячи рублей. Рост за год составил 14,2 процента при инфляции 6,3», — рассказал губернатор Ярославской области.

Заработная плата жителей растет вдвое быстрее цен, и это уже устойчивая тенденция. С этого года минимальная зарплата в регионе установлена на уровне 30 тысяч рублей для всех категорий работников.

Ярославская область установила свой уровень МРОТ в 30 тысяч рублей с 1 января 2026 года (в 2025 году региональный МРОТ был на уровне 23 тысяч рублей). В эту сумму не входят доплаты за совмещение, сверхурочную, ночную работу или работу в праздники. Региональный уровень МРОТ действует для работающих в Ярославской области компаний, подписавших соглашение. Исключение: организации, финансируемые из федерального бюджета, и отказавшиеся от соглашения.

В 2026 году в Ярославской области работают около 67 тыс. организаций (включая ИП). От соглашения отказались 0,25% от общего числа.

Уровень минимальной заработной платы в России на 2026 год — 27 тысяч рублей. Федеральный МРОТ обязаны соблюдать все организации.