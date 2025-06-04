Не айтишники и не офисные клерки: кого охотно берут на работу в Ярославской области

Аналитики назвали самые востребованные профессии в Ярославской области Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Весной 2025 года самой востребованной профессией в Ярославской области стала работа в сельском хозяйстве. Об этом сообщили специалисты сервиса «Авито Работа».

«Аналитики изучили спрос на рабочие и линейные профессии в Ярославской области и выяснили, что за год (весна 2024-го — весна 2025-го) сильнее всего выросла потребность в сельскохозяйственных рабочих. Количество предложений для них с весны прошлого года увеличилось на 133%, а средняя зарплата, предлагаемая кандидатам, при фиксированном графике составила 63 567 рублей в месяц», — сообщили аналитики.

На втором месте по востребованности оказались специалисты-отделочники: спрос на них вырос на 117%. Работодатели предлагали им среднюю зарплату в размере 122 675 рублей в месяц.

Третью позицию заняли плиточники. Количество вакансий для них увеличилось на 99% за год, а средняя предлагаемая зарплата составила 161 664 рубля в месяц.