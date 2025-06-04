Не айтишники и не офисные клерки: кого охотно берут на работу в Ярославской области

Весной 2025 года самой востребованной профессией в Ярославской области стала работа в сельском хозяйстве. Об этом сообщили специалисты сервиса «Авито Работа».
«Аналитики изучили спрос на рабочие и линейные профессии в Ярославской области и выяснили, что за год (весна 2024-го — весна 2025-го) сильнее всего выросла потребность в сельскохозяйственных рабочих. Количество предложений для них с весны прошлого года увеличилось на 133%, а средняя зарплата, предлагаемая кандидатам, при фиксированном графике составила 63 567 рублей в месяц», — сообщили аналитики.
На втором месте по востребованности оказались специалисты-отделочники: спрос на них вырос на 117%. Работодатели предлагали им среднюю зарплату в размере 122 675 рублей в месяц.
Третью позицию заняли плиточники. Количество вакансий для них увеличилось на 99% за год, а средняя предлагаемая зарплата составила 161 664 рубля в месяц.
По данным областного правительства на 1 января 2025 года, средняя зарплата в Ярославской области составляет 64 566 рублей. Как сообщили аналитики hh.ru, в регионе в активном поиске работы находятся 4,5 тысячи выпускников колледжей. Большинство из них подает резюме на менеджера по продажам. Также популярны вакансии офис-менеджера, программиста и разработчика.