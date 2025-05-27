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Работа «Самая популярная профессия»: куда чаще идут молодые специалисты в Ярославской области

«Самая популярная профессия»: куда чаще идут молодые специалисты в Ярославской области

Директор филиала hh.ru назвала профессии

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13 комментариев
В Ярославле выпускники колледжей начали искать работу | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВ Ярославле выпускники колледжей начали искать работу | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В Ярославле выпускники колледжей начали искать работу

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В Ярославской области в активном поиске работы находятся 4,5 тысячи выпускников колледжей. По данным аналитиков, этот показатель превышает прошлогоднюю активность студентов на 90%.

«Ярославские студенты интересуются самой разной работой, например, 2,9 тысячи резюме от 18–25-летних соискателей приходится на профессию менеджера по продажам — это самая популярная профессия в этом году», — сообщила директор ярославского филиала hh.ru Ирина Котусенко.

Второе место по частоте выбора заняла профессия офис-менеджера. На одну вакансию около двух тысяч желающих. Третье место разделили программисты и разработчики — более тысячи соискателей на каждую вакансию.

«В топ наиболее популярных у ярославских студентов вошли и рабочие профессии: упаковщик онлайн-товаров — более тысячи резюме, водитель и официант — 900 резюме», — добавила Ирина Котусенко.

Есть и выпускники, которые заинтересованы в менее популярных профессиях. Более 600 соискателей ищут работу в качестве учителя, 300 человек хотят стать технологами, 160 — психологами, 150 — автослесарями, 140 — лаборантами, 130 — сварщиками и воспитателями.

«Меньше всего ярославских выпускников интересует работа в качестве геологов, агрономов, зоотехников, бортпроводников, парикмахеров, швей и портных — по данным профессиям набирается не более нескольких десятков резюме от молодых соискателей», — сказала директор ярославского филиала hh.ru Ирина Котусенко.

Как отметили в компании, сейчас начинается горячая пора, когда выпускники выходят на рынок, а значит, желающих найти хорошее место работы на лето или даже на постоянной основе кратно растет. Однако для молодых соискателей рынок труда в Ярославле и области более чем оптимистичен.

Ранее эксперты hh.ru опубликовали список вакансий для возрастных сотрудников.

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Комментарии
13
Гость
27 мая, 20:31
Продавцы и офисный планктон 🤣🤣🤣 два бестолковых и бесполезных направления.
Гость
28 мая, 09:48
Сплошные офис менеджеры. Табуретку некому изготовить и смеситель в душевой установить. Не говоря уже о том, чтобы двигатель на автомобиле отремонтировать или плиткой пол выложить...... Печально..... Удачи и всех благ офис менеджерам!
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