«От дома — два шага, зарплата вполне достойная». Легко ли найти работу в Сочи и кем устраиваются приезжие

На продаже еды можно хорошо зарабатывать Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Бытует мнение, что в Сочи нет нормальной работы для многочисленных понаехавших. Мол, город туристический, соответственно, вакансии только для специалистов туристического бизнеса. Наши коллеги из SOCHI1.RU узнали, куда устраиваются новые сочинцы, чтобы закрепиться в городе. Приведем три истории.

Бьюти-мастера нужны везде

Ирина Мадьянова переехала в Сочи восемь лет назад из маленького городка в Ростовской области. Там она прошла курсы наращивания ногтей и наработала большую клиентскую базу. Однажды она приехала на отдых в Сочи, сломала ноготь и никак не могла попасть к мастеру: запись у всех была плотная. А когда наконец нашла, была шокирована качеством. Наращенный ноготь на следующий день отвалился.

— И тут мне пришла в голову идея приехать и поработать в Сочи. Здесь мне настолько понравилось, что в свой серый город возвращаться не хотелось. Всё же поехала, уладила там всё, взяла оборудование и вернулась в Сочи, — рассказывает Ирина. Сначала работала в салонах, нарабатывала клиентов. А потом сняла отдельный кабинет.

Услуги мастеров ногтевого сервиса в городе очень востребованы, говорит Ирина. Она работала с раннего утра и до ночи, нужно было платить аренду за кабинет и квартиру. А еще хотелось учиться. Мечтала окончить курсы наращивания волос. И у нее всё получилось — сейчас у Ирины два небольших салона, где работают мастера, которых она обучила. А сама она сейчас в декрете. В Сочи встретила свою судьбу, вышла замуж и родила двоих детей-погодков. Сейчас вместе с мужем планируют переезд в Москву, а бизнес в Сочи продать. В столице Ирина хочет открыть салон.

— Сочи дал мне отличный старт, в своем городе я никогда бы не заработала таких денег. Так бы дома ногти пилила. Но для дальнейшего развития мы решили перебраться в Москву, не хватает размаха. Муж у меня фитнес-тренер, ему тоже хочется расти, — говорит Ирина. Она уверена, что при переезде в Сочи нужно четко понимать, что никто тебе ничего не должен и никто тебя особо не ждет. Поэтому, чтобы выжить и закрепиться в городе, нужно много работать. А еще не ныть и не жаловаться на небольшие зарплаты. Не нравится? Чемодан, вокзал, домой.

В Сочи особенный рынок жилья Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











«Свои амбиции крутого риелтора я далеко засунула»

Светлана Табачникова переехала в Сочи несколько лет назад из Подмосковья вместе с семьей. Ехала с большой уверенностью в себе. Не сомневалась: такого риелтора с огромным стажем сейчас с руками и ногами оторвут. Год просидела в разных риелторских агентствах без зарплаты и сделок. Везде обещали огромные заработки и толпы клиентов. По факту оклада не было вообще, а покупателей нужно было искать ей самой в совершенно незнакомом городе.

— Год я еще на что-то надеялась, перебивалась какими-то копейками, когда давали сопроводить сделку. Всегда это был какой-то проблемный объект, самострой например. Мне было стыдно людям в глаза смотреть. Но мне предлагалось стать прямо тварью и впаривать несчастным приезжим жилье, которое сейчас всё идет под снос. Я так не смогла и вообще ушла из отрасли, — говорит Светлана. Пыталась работать в магазине одежды на набережной, но желающих покупать сомнительного качества вещи втридорога было немного. Снова сидела без денег, ведь везде платят проценты от выручки. Несколько раз устраивалась к разным застройщикам в отдел продаж, но их то сажали, то они прогорали.

Светлана рассказывает, что были мысли уехать.

— В Подмосковье мы квартиру сдаем, а здесь взяли в ипотеку, — продолжает она. — Муж работает и получает военную пенсию. На это и жили. Но все мои мучения закончились после того, как я устроилась в крупный санаторий горничной. От дома — два шага, зарплата вполне достойная. И мне не стыдно, что я превратилась в уборщицу, как говорят некоторые. Свои амбиции крутого риелтора я далеко засунула и не прогадала.

Работа ей нравится, два дня работает, два отдыхает. Для сотрудников есть разные бонусы, например, можно круглогодично ходить в бассейн. И кормят три раза в день.

На пляжах много работы Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Из педагогов в продавцы

Сибирячка Лариса Козлова уже 15 лет в Сочи. На родине, в небольшом городке в Иркутской области, в школе преподавала химию. Но всегда понимала, что это не работа ее мечты. После переезда решила к профессии не возвращаться. Уж если менять свою жизнь, то полностью. В Сочи сначала окончила курсы гидов. Два года отпахала и, по ее словам, смертельно устала от однообразных маршрутов, от сложных туристов с большими претензиями. А потом знакомая предложила стать ее компаньоном, она решила арендовать точку на пляже и продавать выпечку. И Лариса согласилась.

— Я не буду говорить о всяких бюрократических препонах и проблемах, с которыми сталкиваются арендаторы на пляжных территориях. Это вообще отдельный разговор. Поэтому скажу, что, несмотря на дорогую аренду, едой очень выгодно торговать. Причем недорогой: чебуреки, пирожки разные, шашлыки, мороженое, напитки и фрукты. Это то, что покупают все, а себестоимость продуктов копеечная. Люди на море много едят и пьют. Поэтому мы всегда в плюсе, — говорит Лариса.

Первый год пекли сами, на следующий уже наняли несколько человек персонала. Работают пять месяцев — с мая по октябрь.