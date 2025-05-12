«Когда договор коллекторам продают, не знаю, кто уже поможет». Рассказ менеджера о работе в микрофинансовой организации

Часто люди берут в долг одну сумму, а оказываются должны намного больше Источник: Дарья Селенская / Городские медиа











Иногда люди попадают в крайне неприятные ситуации, когда им срочно требуются деньги. Кредит оформлять долго и муторно, не все знакомые готовы одолжить — многим буквально приходится обращаться в МФО. Отзывы о таких организациях самые разные, начиная от «спасли/выручили/помогли» и заканчивая «развели на деньги и натравили коллекторов».

Наши коллеги из NN.RU пообщались с жительницей Нижнего Новгорода, которой довелось поработать в одной из таких организаций. Девушка рассказала, кто чаще всего обращается за займами, реально ли потом расплатиться и почему не каждый сможет трудиться в таком месте.

Алина Алексеева (имя изменено по просьбе героини. — Прим. ред.) работала в одной из самых популярных сетей по выдаче микрозаймов в Нижнем Новгороде. Говорит, трудилась там больше года и больше никогда не свяжется с такими организациями. Но обо всём по порядку.

Что касалось основных условий работы, они были вполне сносные. Зарплата на должности рядового кредитного менеджера составляла 40–50 тысяч рублей в месяц. Компания предлагает бесплатное обучение с нуля, готова брать кандидатов даже без образования, а в «офисе» имелся бесплатный растворимый кофе.

— Нам всегда говорили: если в офис зайдет грабитель, то мы должны отдать ему всё, что он попросит. И ни в коем случае не пытаться разбираться с ним самостоятельно, а экстренно жать на тревожную кнопку. Украденные деньги на нас не вешали, а разбирались с помощью полиции.

И это правда, один из главных недостатков работы в микрофинансах в том, что в любой момент может нагрянуть грабитель. Офисы большинства подобных организаций представляют либо островки при магазинах и ТЦ, либо просто уличные постройки ларечного типа. Из защиты у работников только тревожная кнопка под столом. В лучшем случае налетчик может просто потребовать отдать все деньги из сейфа. Но нередко на сотрудников офисов микрозаймов нападают и наносят какие-то увечья. В практике героини материала таких случаев не было, а вот ее коллеги однажды сталкивались на работе с преступниками.

Алина вспоминает, что весь офис был усеян камерами, в том числе почти напротив компьютеров.

— С одной стороны, это, конечно, для безопасности нужно. Но по большей части по камерам за нами следили: что мы делаем, как работаем, что говорим. Не дай бог ты не отработаешь возражения с клиентом или не предложишь ему допуслугу. Тебе сразу звонят на рабочий телефон и спрашивают за это. Ты всегда под колпаком, чувствуешь себя рыбкой в аквариуме.

Самое тяжелое в микрозаймах, по мнению Алины, — это быть циничным. Девушка развеяла основные мифы по поводу того, кто частые клиенты в таких офисах. Многие считают, что по большей части это маргиналы или легкомысленные граждане. В беседе с NN.RU Алина опровергла эти установки.

— Маргиналам особо денег-то и не дадут. У нас есть проверка паспорта и источника дохода клиента. То есть человек должен указать рабочий номер руководителя и назвать место работы. Мы звоним и спрашиваем, действительно ли он там работает. Маргиналы чаще всего постоянной работы не имеют, так что и заём им вряд ли одобрят, а если и дадут, то небольшую сумму, а дальше — вперед к коллекторам.

Большая часть клиентов — это люди, которым срочно нужны деньги на похороны, и пенсионеры, поскольку зачастую некоторым не хватает накоплений до пенсии. По словам Алины, очень много «постоянников». Речь про бабушек, которые в день пенсии приходят отдавать ее в счет долга почти подчистую. Они же постоянно продляют договор, чтобы не влететь на бешеные проценты. Пенсионерок в МФО очень любят, поскольку у них есть постоянный источник дохода, который легко подтверждать. К тому же проценты по займам старушки всегда платят исправно, так как боятся «влететь» на еще большие деньги.

— Представьте, каждый день ты смотришь на этих бабушек в обносках, у которых даже на еду не хватает. И они приходят в микрозаймы, чтобы хоть как-то свести концы с концами. А вы обязаны им еще и страховку предложить, которая этим бедным женщинам вообще не нужна. И не только предложить, а еще и убедить оформить, в противном случае с тебя спросит начальство. Аналогичная история с похоронами. Приходит человек с горем, не хватает денег проводить близкого в последний путь, а ты ему: «Купи страховку». Морально это очень тяжело.

Что касается того, что микрозаймы — это настоящая кабала и лучше с ними не связываться, по большей части это и правда так. Условия у организаций разные, но суть одна: человек берет в долг небольшую сумму денег на определенный срок и каждый день должен платить фиксированный процент. Если не продлить договор или не отдать средства вовремя, то ежедневный процент оказывается уже куда выше. Именно таким образом небольшие суммы вырастают в огромные долги, которые трясут коллекторы. Да, они в МФО действительно есть, но о методах их работы с должниками Алина умолчала. Девушка заявила, что сама до сих пор не поняла их функционал в современной России, так как кредитный договор после определенного дня просрочки продавали в сторонние конторы и те разбирались с должниками самостоятельно.