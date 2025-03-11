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Работа «Кадровое обострение»: компании в Ярославле резко увеличили количество вакансий

«Кадровое обострение»: компании в Ярославле резко увеличили количество вакансий

В каких сферах работников буквально с руками оторвут

7 657
38 комментариев
В Ярославле выросло количество вакансий | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле выросло количество вакансий | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле выросло количество вакансий

Источник:

Специалисты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru сообщили, что в Ярославской области резко выросло количество вакансий. Ситуацию в шутку назвали «весенним кадровым обострением». По сравнению с началом года работодатели региона разместили на 8% больше объявлений о поиске сотрудников. Всего их количество сейчас составляет более 10 тысяч.

Самый большой всплеск спроса отмечен в следующих сферах:

  • юридические услуги — на 52% (средняя зарплата — 58 797 рублей);

  • спорт, фитнес, красота — на 47% (средняя зарплата — 58 438 рублей);

  • сфера закупок — на 25% (средняя зарплата — 67 765 рублей);

  • маркетинг, реклама, PR — на 23% (средняя зарплата — 61 489 рублей);

  • искусство, развлечения, массмедиа — на 22% (средняя зарплата — 53 679 рублей);

Сократилась потребность в работниках в двух сферах:

  • автобизнес — на 6% (средняя зарплата — 80 029 рублей);

  • розничная торговля — на 4% (средняя зарплата — 44 707 рублей).

«При этом наибольший доход в регионе можно найти в вакансиях для топ-менеджмента (в среднем около 109 тыс. рублей). На втором месте по уровню дохода — область стратегии, инвестиций и консалтинга. В среднем жители региона могут заработать здесь порядка 89 тыс. рублей, на третьем месте по доходу — автобизнес (80 тыс. рублей)», — рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад Мария Бузунова.

Напомним, мы публиковали данные о средней зарплате в Ярославской области, а также называли сферы, в которых платят больше и меньше всего.

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Комментарии
38
Гость
11 марта, 08:01
требуются рабы за миску пальмового масла?
Гость
11 марта, 08:23
Зарплаты меньше чем заявляют. Враньё обычно в объявлениях.
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