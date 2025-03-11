«Кадровое обострение»: компании в Ярославле резко увеличили количество вакансий

В Ярославле выросло количество вакансий Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Специалисты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru сообщили, что в Ярославской области резко выросло количество вакансий. Ситуацию в шутку назвали «весенним кадровым обострением». По сравнению с началом года работодатели региона разместили на 8% больше объявлений о поиске сотрудников. Всего их количество сейчас составляет более 10 тысяч.

Самый большой всплеск спроса отмечен в следующих сферах:

юридические услуги — на 52% (средняя зарплата — 58 797 рублей);

спорт, фитнес, красота — на 47% (средняя зарплата — 58 438 рублей);

сфера закупок — на 25% (средняя зарплата — 67 765 рублей);

маркетинг, реклама, PR — на 23% (средняя зарплата — 61 489 рублей);

искусство, развлечения, массмедиа — на 22% (средняя зарплата — 53 679 рублей);

Сократилась потребность в работниках в двух сферах:

автобизнес — на 6% (средняя зарплата — 80 029 рублей);

розничная торговля — на 4% (средняя зарплата — 44 707 рублей).

«При этом наибольший доход в регионе можно найти в вакансиях для топ-менеджмента (в среднем около 109 тыс. рублей). На втором месте по уровню дохода — область стратегии, инвестиций и консалтинга. В среднем жители региона могут заработать здесь порядка 89 тыс. рублей, на третьем месте по доходу — автобизнес (80 тыс. рублей)», — рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад Мария Бузунова.