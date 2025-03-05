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Работа Ярославские компании устроили охоту за работниками от 40 лет: в каких сферах они востребованы

Ярославские компании устроили охоту за работниками от 40 лет: в каких сферах они востребованы

Публикуем данные платформы hh.ru

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9 комментариев
В Ярославле увеличилось предложение работы для людей 40-60 лет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле увеличилось предложение работы для людей 40-60 лет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле увеличилось предложение работы для людей 40-60 лет

Источник:

Работодатели в Ярославской области стали чаще звать на работу возрастных сотрудников. Об этом сообщили эксперты платформы hh.ru по итогам 2024 года.

— Людей на рынке труда не становится больше, и конкуренция за сотрудников нарастает. Компании начали расширять воронку подбора, приглашая на собеседования те категории соискателей, к которым прежде не проявляли интереса или даже относились предвзято. Особенно ярко это проявляется в отношении возраста кандидатов: за последний год работодатели Ярославской области стали в 1,2 раза чаще звать на вакансии людей старше 40 лет, — отметила главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина.

В частности, для кандидатов от 40 до 50 лет в 2024 году приглашений на работу стало на 61% больше, чем в 2023 году. Для кандидатов от 50 до 60 лет — на 65% больше, для тех, кому за 60 лет — на 51%.

В каких сферах нужны зрелые кадры

В топ-5 профессиональных сфер, где максимально лояльно относятся к кандидатам старше 40 лет попали следующие:

  • для людей в возрасте 41-50 лет — «Высший и средний менеджмент» (33% приглашений), «Финансы, бухгалтерия» (27% приглашений), «Безопасность» (25% приглашений), «Сельское хозяйство» и «Добыча сырья» (по 23% приглашений);

  • для людей в возрасте 51-60 лет — «Безопасность» (17% приглашений), «Сельское хозяйство» (9%приглашений), а также «Добыча сырья», «Домашний, обслуживающий персонал» и «Производство, сервисное обслуживание» (по 8%);

  • для людей старше 60 лет — «Безопасность» (4%), «Домашний, обслуживающий персонал» (2%).

Какой возраст в приоритете у работодателей

Однако, несмотря на рост интереса к людям более старшего возраста основной интерес для работодателей в 2024 году все-таки представляла категория соискателей от 19 до 30 лет — на них приходится почти половина (49%) всех приглашений на собеседования. На людей в возрасте 31-40 лет приходится 27% приглашений, на людей 41-50 лет — 14% приглашений, на 14-18 летних — 5%, 51-60-летних — 4%, на соискателей старше 60 лет — 1%.

В целом, по данным hh.ru, за весь 2024 год в Ярославской области соискатели получили 1,4 млн приглашений на разные вакансии.

Напомним о повышении интереса к работникам, на которых раньше не так активно обращали внимание на рынке труда, еще осенью 2024 года сообщила директор ярославского областного Центра занятости населения Виктория Падерина. Причина — нехватка кадров в регионе.

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Комментарии
9
Гость
43 минуты
Опять сказки какие то пишут) Интерес повысился..именно интерес..а необходимости как раз и нет)
Гость
5 минут
Опять ищут недальновидных простачков, готовых работать за чашку супа и шапку сухарей? Так это не охота, охота - это когда устраиваешь прямой конкурс претендентам и готов заплатить искомому специалисту действительно хорошую по современным реалиям зарплату, а не "интересую работу в дружном коллективе, работу в перспективной развивающейся компании, корпоративы и беспатную стоянку для транспорта вкупе с местом для приёма пищи и наличием воды в кулере". Все хотят найти работника в определённую сумму. Бюджет бухгалтерией свёрстан под работу за 30-50 000.
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