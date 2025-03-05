Ярославские компании устроили охоту за работниками от 40 лет: в каких сферах они востребованы

В Ярославле увеличилось предложение работы для людей 40-60 лет Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Работодатели в Ярославской области стали чаще звать на работу возрастных сотрудников. Об этом сообщили эксперты платформы hh.ru по итогам 2024 года.

— Людей на рынке труда не становится больше, и конкуренция за сотрудников нарастает. Компании начали расширять воронку подбора, приглашая на собеседования те категории соискателей, к которым прежде не проявляли интереса или даже относились предвзято. Особенно ярко это проявляется в отношении возраста кандидатов: за последний год работодатели Ярославской области стали в 1,2 раза чаще звать на вакансии людей старше 40 лет, — отметила главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина.

В частности, для кандидатов от 40 до 50 лет в 2024 году приглашений на работу стало на 61% больше, чем в 2023 году. Для кандидатов от 50 до 60 лет — на 65% больше, для тех, кому за 60 лет — на 51%.

В каких сферах нужны зрелые кадры

В топ-5 профессиональных сфер, где максимально лояльно относятся к кандидатам старше 40 лет попали следующие:

для людей в возрасте 41-50 лет — «Высший и средний менеджмент» (33% приглашений), «Финансы, бухгалтерия» (27% приглашений), «Безопасность» (25% приглашений), «Сельское хозяйство» и «Добыча сырья» (по 23% приглашений);

для людей в возрасте 51-60 лет — «Безопасность» (17% приглашений), «Сельское хозяйство» (9%приглашений), а также «Добыча сырья», «Домашний, обслуживающий персонал» и «Производство, сервисное обслуживание» (по 8%);

для людей старше 60 лет — «Безопасность» (4%), «Домашний, обслуживающий персонал» (2%).

Какой возраст в приоритете у работодателей

Однако, несмотря на рост интереса к людям более старшего возраста основной интерес для работодателей в 2024 году все-таки представляла категория соискателей от 19 до 30 лет — на них приходится почти половина (49%) всех приглашений на собеседования. На людей в возрасте 31-40 лет приходится 27% приглашений, на людей 41-50 лет — 14% приглашений, на 14-18 летних — 5%, 51-60-летних — 4%, на соискателей старше 60 лет — 1%.

В целом, по данным hh.ru, за весь 2024 год в Ярославской области соискатели получили 1,4 млн приглашений на разные вакансии.