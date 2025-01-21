Готовы платить под сотню: аналитики назвали среднюю зарплату родителя в декрете в Ярославле

Известен средний размер зарплаты родителя в декрете Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU











Аналитики назвали среднюю зарплату родителя в декрете в Ярославской области. По данным сервиса «Авито Работа» за 2024 год, в регионе мамам и папам в декрете в среднем предлагают зарплату 45 209 рублей.

— В Ярославской области число таких объявлений выросло на 54% по сравнению с 2023 годом. Вакансии, рассматриваемые в исследовании, предполагают неполный рабочий день, что особенно привлекательно для женщин, совмещающих заботу о ребенке и трудовую деятельность, — указали в «Авито».

Родителям в декрете проще всего устроиться менеджером по продажам. Это лидер по приросту вакансий с пометкой «для декрета». Кроме того, востребованными оказались вакансии продавцов-кассиров. По данным аналитиков, крупные торговые сети ищут сотрудников на неполный день для утренних, дневных или вечерних смен.

Вакансии для мам в декрете Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа











Еще одна востребованная профессия — торговый представитель. Сотрудники могут работать на условиях гибкого графика. В их задачи будут входить встречи, переговоры и презентация товаров или услуг.

Самые высокооплачиваемые профессии с возможностью трудоустройства для мам и пап в декретном отпуске: