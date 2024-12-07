«Черные унитазы и протухшая посуда». Журналистка ушла в клинеры и рассказывает о секретах и ужасах новой работы

На стандартную еженедельную уборку профессиональный клинер тратит около четырех часов Источник: Мирро Пуазон / личный архив











«У меня нет комплексов по поводу работы. По образованию я журналист, но в профильной профессии не нашла себя. Работала и руками, и мозгами, была руководителем, открыла и закрыла бизнес. Но ни одна из предыдущих работ не приносила столько удовлетворения, как нынешняя», — говорит 40-летняя Мирро Пуазон из Краснодара. Она стала клинером. И любит новую работу, хоть та и специфическая, прежде всего физически тяжелая, так что справится далеко не каждый. 93.RU записал монолог бывшей журналистки.

У меня нет комплексов

По рассказам мамы, в отличие от большинства детей, я любила убирать игрушки за собой и за братом, для меня это была отдельная игра: рассортировать, расставить определенным образом, ровненько и аккуратно. В моем шкафу с одеждой тоже всегда был идеальный порядок.

Когда поступила в университет, была вынуждена сама себя обеспечивать. Одногруппница подрабатывала домработницей, но собиралась сменить род деятельности и дала работодателям мои контакты. Я им понравилась, они рекомендовали меня своим знакомым. Я поняла, что мне по душе этим заниматься, но заказчиков было мало, денег не хватало, так что через полгода я перешла в официантки.



У меня вообще нет комплексов по поводу моей работы. По образованию я журналист, но в профильной профессии себя не нашла. Сменила больше десятка видов деятельности, работала и руками, и мозгами, была руководителем, открыла и закрыла свой бизнес. Но ни одна из предыдущих работ не приносила мне столько удовлетворения, как нынешняя. Я действительно ловлю кайф от того, что делаю, — вижу результат и радуюсь ему. Близким людям важно, чтобы я была довольна, а что думают по поводу моей работы посторонние, мне совершенно безразлично.

Что нужно для уборки?

Для базовой уборки из техники нужен только обычный пылесос, иногда ведро и швабра для окон. Если уборка генеральная, то обращаюсь к напарнице, у которой есть парогенератор и керхер с функцией химчистки.

Из химии использую жироудалители (один для плиты и духовки, другой — более мягкого действия — для остальных поверхностей), средство от известкового налета, спрей для стекол и поверхностей, «Доместос» и жидкость для мытья пола.

Всегда беру с собой набор тряпок для различных поверхностей, новые губки и перчатки. Насчет остального уточняю, что есть в наличии, и по желанию клиента либо закупаю всё необходимое, либо привожу свое. Конечно, это включается в стоимость.

Время зависит от сложности задачи. Если это еженедельная базовая уборка у постоянного клиента, то на однушку у меня уходит около четырех часов. Генералка с помощью напарницы занимает примерно шесть часов. Был случай, когда я одну кухню драила почти восемь часов.

Оплата зависит как раз от затраченного времени. Обычно скидываю новым клиентам опросник и прошу снять рум-тур, чтобы прикинуть стоимость.

Да, поначалу уборка у меня могла затянуться дольше планируемого, но полтора года спустя я уже могу более-менее точно сориентировать. Лишнего времени не трачу, на перекус беру минут 15 максимум. Но убираюсь очень тщательно, поэтому небыстро.

Даже если окна сильно загрязнены снаружи, вымыть их вполне реально Источник: Мирро Пуазон / личный архив











По принципу сарафанного радио

Это миф, что клининг заказывают исключительно богатые. У состоятельных людей, как правило, работает не клинер, а приходящая несколько раз в неделю или постоянно проживающая домработница, иногда даже целый штат. Они занимаются всеми домашними делами, а в мои услуги входит только наведение порядка.

Мои заказчики — обычные люди, в том числе знакомые и подписчики. Кто-то просто хочет порядка, но не любит убираться, другие слишком загружены работой, уходом за детьми, кому-то нужна уборка после ремонта, кто-то по состоянию здоровья не может убирать сам. Ситуации разные, но человек со средним доходом вполне может позволить себе клининг раз в 2–3 недели.

Поиском новых клиентов я не занимаюсь, они находят меня сами, у меня запись на неделю вперед. Работать на кого-то я не хочу больше никогда, подчинение чужим правилам меня совершенно не привлекает, а сейчас я сама себе хозяйка — сколько хочу, столько и работаю.

Специально рекламу нигде не размещаю. Пишу о работе у себя в блоге, даю интервью. Новые заказы приходят по принципу сарафанного радио — меня рекомендуют знакомым довольные клиенты.

Абсолютно без разницы, где убираться. Я одинаково качественно и ответственно сделаю уборку хоть в доме у подруги, хоть в кабинете главы муниципального образования.

Иногда кажется, что отмыть такую плиту невозможно Источник: Мирро Пуазон / личный архив











Сантиметровый слой жирового налета

Самые противные уборки — в холостяцких квартирах, у мужчин, которые сами никогда таким не занимаются. Там и черные вонючие унитазы, и протухшая посуда в раковине, и все виды налетов на всех поверхностях — вертикальных и горизонтальных. И гадость обязательно какая-нибудь найдется, особенно под кроватью. За такое я делаю наценку.

Самая долгая моя уборка — девять часов — была в однушке, где три года никто не жил постоянно, но периодически останавливались разные люди. Там пришлось оттирать каждый сантиметр пространства. Думаешь, ну, кажется, все, поворачиваешься — ах ты ж, вот еще пятно грязи в неожиданном месте.

Самые выматывающие были две уборки, где пришлось оттирать буквально по миллиметру старую защитную пленку со стеклопакетов. У меня потом руки болели. На последней напарница, наблюдая, за процессом, сказала: «Брось, это просто невозможно оттереть!» — но на работе для меня нет слова «невозможно».

По словам клинера, в работе для нее не существует слова «невозможно» Источник: Мирро Пуазон / личный архив











Всего однажды я отменила заказ, когда мне скинули рум-тур из трешки не сразу, а только накануне оговоренной даты. И оказалось, что там трое маленьких детей, которые раскидали вообще всё: вещи, игрушки и разные предметы хаотично валялись по всем комнатам сплошным слоем. Только чтобы расставить и разложить всё по местам, ушел бы целый день, а надо было еще много чего отмыть и оттереть.

Был еще случай, когда мужчина попросил постирать целый бак грязных носков, собранный явно не за неделю и не за месяц. Квартиру я убрала, но стирать отказалась. Стиркой и уходом за одеждой я вообще не занимаюсь. Только в исключительных случаях у постоянных клиентов.

Из последнего впечатлил унитаз, в котором никогда не используют ершик, — вонь стояла, как в уличном сортире. Была квартира, где, по словам хозяйки, жили наркоманы, там на плите был сантиметровый слой жирового налета и вообще раздолбано всё, что можно, будто специально. Еще как-то раз домашняя кошка выблевала полупереваренного воробья, пришлось убирать, борясь с собственными рвотными позывами.

Состояние эйфории

Для меня самое сложное — когда нет продуманной организации хранения и на ходу приходится изобретать эргономичное и при этом удобное для клиентов размещение вещей и предметов, не нарушая привычной им обстановки. Идеально получается далеко не всегда, но меня часто за это благодарят. Наибольшее удовольствие я получаю от результата. Там, где я убираю, даже атмосфера меняется. А у меня в финале работы состояние эйфории, как после отличного секса.

У меня в квартире, как правило, порядок. Но если у клиента я каждый раз залезаю даже в те уголки, про которые он сам не знает, то у себя делаю в основном поддерживающую уборку: санузел — два раза в неделю, пропылесосить и помыть полы — раз в неделю, пыль могу и раз в две недели вытереть, особенно зимой, когда окна закрыты. Основательную генералку делаю раз в год — перед Новым годом. В шкафах и ящиках у меня всегда всё лежит аккуратно и на своих местах.

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