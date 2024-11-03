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Работа «На необходимый для жизни минимум»: ярославцы пожаловались, что им не хватает зарплат

«На необходимый для жизни минимум»: ярославцы пожаловались, что им не хватает зарплат

На что жители региона чаще всего тратят деньги

865
20 комментариев

Жители города пожаловались, что им не хватает денег

Жители Ярославской области рассказали, что им не хватает зарплаты, чтобы покрывать основные нужды. Об этом рассказали аналитики сервиса hh.ru. По их данным, на нехватку денег пожаловались 27% опрошенных жителей региона.

— По сравнению с аналогичным опросом 2021 года, показатель вырос на 8 процентных пунктов. 46% опрошенных с трудом хватает дохода на необходимый для жизни минимум, полностью удовлетворять основные потребности в рамках зарплаты получается лишь у 21%. Это на 8 процентных пунктов меньше, чем три года назад, — рассказали эксперты hh.ru.

По данным аналитиков, чаще всего зарплаты не хватает сотрудникам розничной торговли. Этот показатель составил 54% от опрошенных.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев ранее сообщал, что средняя зарплата в регионе составила 62 тысячи 599 рублей.

В тройку ежемесячных трат большинства входят еда — у 72% опрошенных, оплата коммунальных услуг — у 65%. Связь, ТВ и интернет — 51%.

— За три года местные жители чаще стали тратить на одежду (49% в 2021 и 53% в 2024) и на детей (25% в 2021 и 30% в 2024), — рассказали эксперты hh.ru.

Также по данным специалистов, с 2021 года у людей увеличились расходы на выплату кредитов. Чаще всего на займы тратят работники розничной торговли. Люди из этой сферы составили 60% от общего числа опрошенных. Реже всего — сотрудники сферы безопасности.

На оплату жилья — аренду или ипотеку — реже всего тратятся финансисты, бухгалтеры и рабочий персонал. А чаще всего — сотрудники высшего и среднего менеджмента.

— На уход за собой чаще всего тратят специалисты из сферы маркетинга, рекламы и PR и финансисты, — уточнили в hh.ru.

А вам хватает зарплаты?

Да, живу и ни в чем себе не отказываю
Хватает впритык. Хотелось бы больше
Хватает, но не на всё. Приходится экономить
Не хватает, справляюсь кое-как
Отвечу в комментариях

Ранее мы рассказывали, что в Ярославской области выросла стоимость квартир. Сколько теперь придется отдать за собственное жилье.

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Комментарии
20
Гость
1 час
Что тогда о пенсионерах говорить- аптека,жкх ,бытов химия для дома личная гиниена ,транспорт,что остается на питание???
Гость
1 час
В России отныне есть два государства: Одно — для народа, другое — для барства. В одном государстве шалеют от денег. В другом до зарплаты копеечки делят. Меж ними навеки закрыты границы. О, как далеко огородам до Ниццы! Не ближе, чем отчему дому — до виллы... А. Дементьев
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