«На необходимый для жизни минимум»: ярославцы пожаловались, что им не хватает зарплат

Жители города пожаловались, что им не хватает денег Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Жители Ярославской области рассказали, что им не хватает зарплаты, чтобы покрывать основные нужды. Об этом рассказали аналитики сервиса hh.ru. По их данным, на нехватку денег пожаловались 27% опрошенных жителей региона.

— По сравнению с аналогичным опросом 2021 года, показатель вырос на 8 процентных пунктов. 46% опрошенных с трудом хватает дохода на необходимый для жизни минимум, полностью удовлетворять основные потребности в рамках зарплаты получается лишь у 21%. Это на 8 процентных пунктов меньше, чем три года назад, — рассказали эксперты hh.ru.

По данным аналитиков, чаще всего зарплаты не хватает сотрудникам розничной торговли. Этот показатель составил 54% от опрошенных.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев ранее сообщал, что средняя зарплата в регионе составила 62 тысячи 599 рублей.

В тройку ежемесячных трат большинства входят еда — у 72% опрошенных, оплата коммунальных услуг — у 65%. Связь, ТВ и интернет — 51%.

— За три года местные жители чаще стали тратить на одежду (49% в 2021 и 53% в 2024) и на детей (25% в 2021 и 30% в 2024), — рассказали эксперты hh.ru.

Также по данным специалистов, с 2021 года у людей увеличились расходы на выплату кредитов. Чаще всего на займы тратят работники розничной торговли. Люди из этой сферы составили 60% от общего числа опрошенных. Реже всего — сотрудники сферы безопасности.

На оплату жилья — аренду или ипотеку — реже всего тратятся финансисты, бухгалтеры и рабочий персонал. А чаще всего — сотрудники высшего и среднего менеджмента.

— На уход за собой чаще всего тратят специалисты из сферы маркетинга, рекламы и PR и финансисты, — уточнили в hh.ru.

А вам хватает зарплаты? Да, живу и ни в чем себе не отказываю Хватает впритык. Хотелось бы больше Хватает, но не на всё. Приходится экономить Не хватает, справляюсь кое-как Отвечу в комментариях