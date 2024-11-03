Ставку ЦБ подняли, а жилье не подешевело: в Ярославле выросли цены на квартиры

Сколько теперь стоят квартиры в Ярославле Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Ярославле выросли цены на готовые квартиры. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость». По их данным, жилье на вторичном рынке подорожало на 0,4%. Стоимость квадратного метра доходит до 91 тысячи рублей.

При этом сократилась средняя площадь выставленных на продажу готовых квартир. Этот показатель составил 47,3 квадратных метров. В октябре количество предложений о продаже жилья на вторичном рынке увеличилось на 1%. А средняя стоимость подобных квартир составила 4,3 миллиона рублей.

— В октябре рынок готового жилья продолжает стагнировать, — рассказал коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров. — Важным фактором ценообразования были ожидания итогов октябрьского заседания ЦБ РФ по ключевой ставке. Покупатели и продавцы наблюдали за возможным решением регулятора, который в пятницу, 25 октября, поднял базовую ставку до 21%. Уже несколько месяцев динамика цен на вторичном рынке характеризуется стагнацией, а наиболее интересные колебания происходят в отношении дисконтов. Теперь после повышения ставки Банка России и очередного роста стоимости заемных денег мы можем увидеть большую склонность продавцов к скидкам. В среднем в крупнейших городах России дисконты на вторичном рынке уже достигают 5% и могут продолжить расти.

Судя по прогнозу, несмотря на рост цен на вторичном рынке, продавцы, вероятнее всего, начнут делать скидки на квартиры в ближайшее время.