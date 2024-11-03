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Недвижимость Ставку ЦБ подняли, а жилье не подешевело: в Ярославле выросли цены на квартиры

Ставку ЦБ подняли, а жилье не подешевело: в Ярославле выросли цены на квартиры

Сколько они теперь стоят

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16 комментариев

Сколько теперь стоят квартиры в Ярославле

В Ярославле выросли цены на готовые квартиры. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость». По их данным, жилье на вторичном рынке подорожало на 0,4%. Стоимость квадратного метра доходит до 91 тысячи рублей.

При этом сократилась средняя площадь выставленных на продажу готовых квартир. Этот показатель составил 47,3 квадратных метров. В октябре количество предложений о продаже жилья на вторичном рынке увеличилось на 1%. А средняя стоимость подобных квартир составила 4,3 миллиона рублей.

— В октябре рынок готового жилья продолжает стагнировать, — рассказал коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров. — Важным фактором ценообразования были ожидания итогов октябрьского заседания ЦБ РФ по ключевой ставке. Покупатели и продавцы наблюдали за возможным решением регулятора, который в пятницу, 25 октября, поднял базовую ставку до 21%. Уже несколько месяцев динамика цен на вторичном рынке характеризуется стагнацией, а наиболее интересные колебания происходят в отношении дисконтов. Теперь после повышения ставки Банка России и очередного роста стоимости заемных денег мы можем увидеть большую склонность продавцов к скидкам. В среднем в крупнейших городах России дисконты на вторичном рынке уже достигают 5% и могут продолжить расти.

Судя по прогнозу, несмотря на рост цен на вторичном рынке, продавцы, вероятнее всего, начнут делать скидки на квартиры в ближайшее время.

Ранее мы рассказывали, что ЦБ поднял ключевую ставку до 21%. И разбирались, как это повлияет на россиян и почему рост ставки не привел к снижению инфляции, к которой стремится Банк России.

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Комментарии
16
Гость
58 минут
Все эти так называемые "подорожания квартир" - искусственный вброс, рассчитанный на круглых идиотов. Репортаж из дурдома. Спрос около нуля и таким останется на всё обозримое будущее. Предложение де, напротив, огромное и будет только расти и расти! И это не на месяц и не на год вперёд ситуация, а на куда дольше! Жильё сейчас невозможно продать не то что по старой цене, а даже по сниженной, если это снижение меньше 40%. Ещё через полгода эту скидку продавцам придётся увеличивать уже до 50%. Когда мне при всём этом говорят о каком-то ещё подорожании квартир, меня просто разбирает смех!
Гость
1 час
все народные деньги идут не на нас
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