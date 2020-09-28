«Башкирская Бонни Паркер», ограбившая банк ради любимого, получила реальный срок

В Башкирии суд вынес приговор кассирше «Россельхозбанка» Луизе Хайруллиной, ее признали виновной в хищении 25 млн рублей. Женщине назначили наказание в виде 5 лет колонии общего режима. Ранее гособвинение просило 6 лет заключения (максимальная санкция по данной статье — 10 лет колонии). Судья постановила, чтобы супруги Хайруллины вернули украденные деньги банку, передает UFA1.RU.
История случилась в мае 2019 года, когда Хайруллина сбежала вместе со своей семьей, а позже выяснилось, что она вынесла из отделения банка, в котором работала,
Больше месяца Луиза, ее муж и двое их детей скрывались от следствия. Их нашли на съемной квартире в Казани. А вот похищенные деньги — нет. Предполагается, что супруг Луизы всё проиграл. Супруг Хайруллиной получил 6 лет лишения свободы. Его признали соучастником преступления.
Подробности этой истории мы рассказывали ранее, почитайте ее по этой ссылке. Кстати, вот как выглядит приговор Хайруллиной в сравнении с другими громкими налетами.
Пожалуй, одно из самых дерзких банковских преступлений последних лет — это ограбление банка «Металлург» в Москве. Действующие сотрудники ФСБ получили информацию, что в банк придут предприниматели с крупной суммой денег. Показав служебные удостоверения охранникам на входе, преступники зашли внутрь и похитили 136 млн рублей. Приехавшая по сигналу тревоги Росгвардия даже не стала вмешиваться в ограбление, потому что получила ответ «Работает ФСБ». Преступники задержаны, над ними идет суд.
В 2013 году москвич Андрей Калмыков ограбил отделение Сбербанка, в котором работала его любовница. Под угрозой расставания он потребовал от девушки данные о том, как отключить систему безопасности, и вынес больше 30 млн рублей.
В 2009 году инкассатор из Перми Александр Шурман, угрожая автоматом напарникам, похитил 250 млн рублей. Его нашли через восемь дней в землянке. Сроки за ограбление получили подельники Шурмана, в том числе его жена — ей дали шесть лет условно. Сам же Шурман приговорен к шести годам общего режима, с него лично постановили взыскать 1,45 млн рублей.
В ночь на 27 мая 2007 года в Барнауле грабители напали на отделение «Зернобанка». Они убили охранника и вынесли 15 миллионов рублей, 10 тысяч долларов, 10 тысяч евро, а также большое количество векселей различных банков и драгоценности из 37 ячеек граждан, пишет РИА «Новости». Преступление было раскрыто за 10 дней, трое грабителей — в зависимости от степени вины — получили от 2 лет условно до 18 лет колонии строгого режима.