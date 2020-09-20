«Этих девочек не вернём, но спасём других»: детский омбудсмен предложила создать реестр педофилов

После жестокого убийства в Рыбинске двух девочек-сестёр уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выступила с предложением о создании единого открытого реестра отсидевших за педофилию и вышедших на свободу.
— Открывая первое после пандемии заседание Общественного совета, кроме других тем, снова говорили о преступлении в Рыбинске, — написала Анна Кузнецова на своих страница в соцсетях. — На законодательном уровне необходимо довести работу до конца. Важно только, что бы работа не прекратилась после того, как перестанут писать об этом случае СМИ. Те меры, которые мы предлагаем, могут сработать на опережение. Я считаю, надо срочно принимать действенные меры по защите наших детей от этого ужаса! Пожизненное наказание, пожизненный административный надзор, реестры. Разработанный законопроект, пусть частично содержащий эти предложения уже есть в Госдуме. Этих девочек и других погибших детей мы не вернём, но этими действиями можем спасти других!
По словам омбудсмена, часть предложений есть в законопроекте, который сейчас находится на рассмотрении в Госдуме.
История в Рыбинске потрясла всю страну. Виталий познакомился с мамой девочек по переписке. К нему в Рыбинск Валентина с дочками приехала из Омска (а раньше жила в Новосибирской области и была замужем за полицейским). Пара некоторое время выкладывала романтические фото, соседи думали, что в дом заселились молодожены. Валентина устроилась на работу в больницу (она медик по образованию) и после смены задержалась — надо было пройти обучение. В это время Молчанов, как предполагается, и убил её детей. Убивал с особой жестокостью — насиловал и расчленял. Виталия Молчанова поймали 18 сентября. После того как мужчина изнасиловал и убил девочек-сестёр, ему удавалось скрываться от полиции четыре дня. Когда маньяка схватили, он признался в убийстве. Ему предъявили обвинение сразу по трём уголовным статьям, сейчас Виталий Молчанов находится под стражей.