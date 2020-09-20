«Этих девочек не вернём, но спасём других»: детский омбудсмен предложила создать реестр педофилов

После жестокого убийства в Рыбинске двух девочек-сестёр уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выступила с предложением о создании единого открытого реестра отсидевших за педофилию и вышедших на свободу.



— Открывая первое после пандемии заседание Общественного совета, кроме других тем, снова говорили о преступлении в Рыбинске, — написала Анна Кузнецова на своих страница в соцсетях. — На законодательном уровне необходимо довести работу до конца. Важно только, что бы работа не прекратилась после того, как перестанут писать об этом случае СМИ. Те меры, которые мы предлагаем, могут сработать на опережение. Я считаю, надо срочно принимать действенные меры по защите наших детей от этого ужаса! Пожизненное наказание, пожизненный административный надзор, реестры. Разработанный законопроект, пусть частично содержащий эти предложения уже есть в Госдуме. Этих девочек и других погибших детей мы не вернём, но этими действиями можем спасти других!

