В Ярославле женщина разбила иномарку об новый пешеходный переход. Видео
Сегодня в Ярославле на перекрёстке улиц Радищева и Карла Либкнехта произошло ДТП. Женщина на «Ниссане» угодила в яму на пешеходном переходе и повредила иномарку.
— Дорога в отвратительном состоянии, глубокие ямы объехать уже почти невозможно, — рассказала местная жительница и соседка пострадавшей Елизавета Смирнова. — Регулярно слышу скрежет днищ у машин.
Также местные жители говорят, что пешеходный переход, на котором случилось ДТП, оборудовали совсем недавно.
— Знаки «Пешеходный переход» поставили на днях, — уточнили они. — Честное слово, это смешно — по переходам ходить люди должны, а в этом месте ни пройти, ни проехать нормально невозможно.
Видео: Елизавета Смирнова
Городские власти тут же открестились — мол, мы здесь ни при чём.
— Информация передана ресурсоснабжающей организации для принятия мер, — прокомментировал видео с места ДТП глава департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.
При этом чиновник не уточнил, о какой именно организации идёт речь. Позже в ДГХ сообщили, что данный участок находится в планах на ямочный ремонт в этом году.