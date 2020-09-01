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В Ярославле женщина разбила иномарку об новый пешеходный переход. Видео

Свидетели ДТП рассказали, как это произошло

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Местные жители все знают, насколько в этом месте «убитая» дорога

Местные жители все знают, насколько в этом месте «убитая» дорога

В Ярославле женщина разбила иномарку об новый пешеходный переход. Видео

Сегодня в Ярославле на перекрёстке улиц Радищева и Карла Либкнехта произошло ДТП. Женщина на «Ниссане» угодила в яму на пешеходном переходе и повредила иномарку.

— Дорога в отвратительном состоянии, глубокие ямы объехать уже почти невозможно, — рассказала местная жительница и соседка пострадавшей Елизавета Смирнова. — Регулярно слышу скрежет днищ у машин.

Также местные жители говорят, что пешеходный переход, на котором случилось ДТП, оборудовали совсем недавно.

— Знаки «Пешеходный переход» поставили на днях, — уточнили они. — Честное слово, это смешно — по переходам ходить люди должны, а в этом месте ни пройти, ни проехать нормально невозможно.

Видео: Елизавета Смирнова

Городские власти тут же открестились — мол, мы здесь ни при чём.

— Информация передана ресурсоснабжающей организации для принятия мер, — прокомментировал видео с места ДТП глава департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

При этом чиновник не уточнил, о какой именно организации идёт речь. Позже в ДГХ сообщили, что данный участок находится в планах на ямочный ремонт в этом году.

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ДТПгородская средадорогиЯрослав Овчаров
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