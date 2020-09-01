В Ярославле женщина разбила иномарку об новый пешеходный переход. Видео

Сегодня в Ярославле на перекрёстке улиц Радищева и Карла Либкнехта произошло ДТП. Женщина на «Ниссане» угодила в яму на пешеходном переходе и повредила иномарку.



— Дорога в отвратительном состоянии, глубокие ямы объехать уже почти невозможно, — рассказала местная жительница и соседка пострадавшей Елизавета Смирнова. — Регулярно слышу скрежет днищ у машин.



Также местные жители говорят, что пешеходный переход, на котором случилось ДТП, оборудовали совсем недавно.



— Знаки «Пешеходный переход» поставили на днях, — уточнили они. — Честное слово, это смешно — по переходам ходить люди должны, а в этом месте ни пройти, ни проехать нормально невозможно.

