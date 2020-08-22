Люди выбегали в трусах: что происходило у взорвавшегося дома в первые минуты. Видео

СЮЖЕТ Взрыв дома в Ярославле

На кадрах видно, что кто-то бегает, кто-то плачет.

— Батова, 5, корпус 2. Взорвалась квартира! — кричит в панике женщина в трубку сотового телефона.



— Лом, домкрат, лом, домкрат! Там плиту не поднять, девушку придавило! — раздается женский голос за кадром.



— Вон пожарные едут! Едут! Сейчас они всё сделают! — с облегчением кричат во дворе.



— Там пожар! — истошно кричит кто-то. Раздаются звуки, похожие на взрывы. — Уйдите оттуда! Уходите от окон!



— Где вы? — кричит с надрывом по телефону девушка.



Видно, что некоторые женщины, выбежали на улицу прямо в халатах. На кадрах промелькнул мужчина в рубахе и трусах. Большинство людей просто стояли, не особо понимая, что происходит и что им делать.



— У меня уши заложило. Там в здании столько дыма! Видимость — максимум метр! Взорвалась газовая труба! У меня сердце в пятки ушло! Если бы я остался, мне бы хана! — говорит на видео Артемий.

