Люди выбегали в трусах: что происходило у взорвавшегося дома в первые минуты. Видео

Вечер 21 августа для жителей дома № 5 корпус 2 по улице Батова в Ярославле стал настоящим адом. Около 19 часов 20 минут в квартире на четвертом этаже прогремел взрыв газа. Обрушилась часть подъезда № 2. Люди начали в панике выбегать из дома. Среди них был и мальчик Артемий. Дома он был один. Ребенок услышал, как что-то недалеко грохнуло, у него в комнате резко открылось окно. Он быстро схватил рюкзак, телефон и выбежал во двор. Уже там, немного придя в себя, снял на видео, что происходило на улице в первые минуты после взрыва, пока на месте еще не было ни пожарных, ни спасателей.
СЮЖЕТ
На кадрах видно, что кто-то бегает, кто-то плачет.
— Батова, 5, корпус 2. Взорвалась квартира! — кричит в панике женщина в трубку сотового телефона.
— Лом, домкрат, лом, домкрат! Там плиту не поднять, девушку придавило! — раздается женский голос за кадром.
— Вон пожарные едут! Едут! Сейчас они всё сделают! — с облегчением кричат во дворе.
— Там пожар! — истошно кричит кто-то. Раздаются звуки, похожие на взрывы. — Уйдите оттуда! Уходите от окон!
— Где вы? — кричит с надрывом по телефону девушка.
Видно, что некоторые женщины, выбежали на улицу прямо в халатах. На кадрах промелькнул мужчина в рубахе и трусах. Большинство людей просто стояли, не особо понимая, что происходит и что им делать.
— У меня уши заложило. Там в здании столько дыма! Видимость — максимум метр! Взорвалась газовая труба! У меня сердце в пятки ушло! Если бы я остался, мне бы хана! — говорит на видео Артемий.
Видео: Артемий Коробов
Мальчик признался, что спастись ему помогла информация от МЧС, которую он когда-то слышал в школе. Как учили на уроках, он быстро схватил все необходимое и побежал со всех ног на улицу. Позже школьник подробно рассказал, как спасся. Оказалось, чтобы спуститься с верхнего этажа, мальчику пришлось прыгать через рухнувшие лестничные ступени.
Напомним, от взрыва погибло три человека — хозяйка квартиры, где и произошел хлопок, а также мама с 8-летним сыном со второго этажа. Четверо жильцов пострадало. Отец погибших женщины и ребенка написал волнующее обращение к ярославцам. Сейчас дом обследуют на устойчивость, чтобы решить, что с ним делать дальше.