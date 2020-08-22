Погибли три человека, есть угроза обрушения: что известно о взрыве дома в Ярославле к этому часу

Что известно о взрыве дома в Ярославле к этому часу
Друзья, для тех, кто всё пропустил — коротко о произошедшей вчера вечером трагедии в Ярославле.
- 21 августа около 19:20 произошёл взрыв в доме номер 5, корпус 2 по улице Батова;
- Взорвался газ в одной из квартир на 4-м этаже;
- Погибли три человека — две женщины и 8-летний мальчик. Про одну из погибших известно, что она была преподавателем в детской школе искусств;
- Пострадали 4 человека — трое в больнице: две женщины в Соловьевке, у обеих состояние средней степени тяжести, черепно-мозговые травмы. Одна в девятой больнице — тоже средняя степень тяжести. Один лечится дома;
- Поисково-спасательные работы завершены;
- От взрыва пострадали 17 квартир, 6 из них полностью разрушены;
- Есть угроза обрушения шестого этажа.
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