22 августа суббота
СЕЙЧАС +19°С
usd 74.10
eur 87.73
Тема дняВзрыв в 10-этажке: погибли ребенок и две женщины

Все новости

Все новости

Погибли три человека, есть угроза обрушения: что известно о взрыве дома в Ярославле к этому часу

Коротко — основная информация о ЧП

5 418
Обсудить

Поделиться

Разнесло несколько квартир

Разнесло несколько квартир

Что известно о взрыве дома в Ярославле к этому часу

Друзья, для тех, кто всё пропустил — коротко о произошедшей вчера вечером трагедии в Ярославле.

  • 21 августа около 19:20 произошёл взрыв в доме номер 5, корпус 2 по улице Батова;
  • Взорвался газ в одной из квартир на 4-м этаже;
  • Погибли три человека — две женщины и 8-летний мальчик. Про одну из погибших известно, что она была преподавателем в детской школе искусств;
  • Пострадали 4 человека — трое в больнице: две женщины в Соловьевке, у обеих состояние средней степени тяжести, черепно-мозговые травмы. Одна в девятой больнице — тоже средняя степень тяжести. Один лечится дома;
  • Поисково-спасательные работы завершены;
  • От взрыва пострадали 17 квартир, 6 из них полностью разрушены;
  • Есть угроза обрушения шестого этажа.

Вся оперативная информация — в нашей онлайн-трансляции.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ9

Поделиться

Поделиться

ЧПвзрыв газа
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!