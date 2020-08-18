Погибла вся её семья: на маму, устроившую смертельное ДТП, завели уголовное дело

На маму, устроившую смертельное ДТП под Ярославлем, завели дело
В Ярославской области полиция возбудила уголовное дело в отношении 37-летней женщины, попавшей в смертельное ДТП на трассе М-8.
— Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», — уточнили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
Страшное ДТП произошло ночью 16 августа. На трассе М-8 столкнулись «Лада», «Тойота» и грузовой «Рено». Видимо, кто-то из легковых не заметил в темноте стоящий на обочине грузовик. «Лада» была так искорежена, что смяла пассажиров внутри. На месте погибли пассажирки — взрослая женщина и 8-летняя девочка, дочка женщины за рулём. Позже в больнице скончался отец ребенка. В «Тойоте» пострадали три человека, но в больницу отвозить их не понадобилось.
Что происходило на месте сразу же после ДТП — в рассказе очевидца.