Погибла вся её семья: на маму, устроившую смертельное ДТП, завели уголовное дело

Страшное ДТП произошло ночью 16 августа. На трассе М-8 столкнулись «Лада», «Тойота» и грузовой «Рено». Видимо, кто-то из легковых не заметил в темноте стоящий на обочине грузовик. «Лада» была так искорежена, что смяла пассажиров внутри. На месте погибли пассажирки — взрослая женщина и 8-летняя девочка, дочка женщины за рулём. Позже в больнице скончался отец ребенка. В «Тойоте» пострадали три человека, но в больницу отвозить их не понадобилось.