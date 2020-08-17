«Подвижности нет»: разбившемуся в ДТП ветеринару всем миром собрали деньги на лечение

Восстановление предстоит долгое. Полной подвижности ещё нет.

— Вторая рука будет двигаться только после операции на корешках, но это будет не скоро, — написала в группе Евгения Романишина. — Наш Юрка держится молодцом, не теряет позитивный настрой, хоть и разговаривать ему очень тяжело.

В страшное ДТП Юрий Мазлов попал 6 июля. На своём мотоцикле он влетел в автомобиль. Жизнь ему спасла девушка, проезжавшая мимо на своей машине. Она останавливала пострадавшему хлеставшую кровь — зажала парню артерию на шее, благодаря чему мотоциклист дожил до приезда скорой помощи.

Позже ярославские мотоциклисты встретились с Алёной Бережной, которая спасла жизнь байкера. Они подарили девушке цветы и отблагодарили. Потом Алёне позвонил и сам мотоциклист. Через некоторое время Юрию стало хуже, и он попал в реанимацию.