«Подвижности нет»: разбившемуся в ДТП ветеринару всем миром собрали деньги на лечение

Разбившемуся в ДТП ветеринару всем миром собрали деньги на лечение
Молодой ветеринар Юрий Мазлов, попавший в реанимацию после ДТП в центре Ярославля, пошёл на поправку. Парень медленно возвращается к жизни.
— Спасибо огромному количеству откликнувшихся! Юре становится лучше! На сегодняшний день он самостоятельно дышит, начала двигаться правая рука. Благодаря вашей неоценимой помощи мы собрали сумму, которой хватит на начальный этап реабилитации, — написали в группе поддержки Юрия. — Отдельное спасибо хочется сказать врачам отделения реанимации больницы им. Соловьева, вы, несомненно, профессионалы!
Восстановление предстоит долгое. Полной подвижности ещё нет.
— Вторая рука будет двигаться только после операции на корешках, но это будет не скоро, — написала в группе Евгения Романишина. — Наш Юрка держится молодцом, не теряет позитивный настрой, хоть и разговаривать ему очень тяжело.
В страшное ДТП Юрий Мазлов попал 6 июля. На своём мотоцикле он влетел в автомобиль. Жизнь ему спасла девушка, проезжавшая мимо на своей машине. Она останавливала пострадавшему хлеставшую кровь — зажала парню артерию на шее, благодаря чему мотоциклист дожил до приезда скорой помощи.
Позже ярославские мотоциклисты встретились с Алёной Бережной, которая спасла жизнь байкера. Они подарили девушке цветы и отблагодарили. Потом Алёне позвонил и сам мотоциклист. Через некоторое время Юрию стало хуже, и он попал в реанимацию.