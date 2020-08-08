«Пытался закрепить страховку»: в каком состоянии строитель, упавший с шестого этажа



— Следователи установили, что 39-летний мужчина производил работы по демонтажу конструкций на шестом этаже недостроенного здания. При попытке закрепления страховки рабочий сорвался и упал. Мужчину госпитализировали с многочисленными травмами, — уточнили в Следственном комитете Ярославской области.

Напомним, ЧП случилось утром 8 августа. Мужчина на стройке сорвался с высоты вместе с бетонной плитой. Заброшенное здание, которое находится в Брагино, сейчас разбирают строители. Очевидцы говорят, что рабочие нарушают технику безопасности.

