«Пытался закрепить страховку»: в каком состоянии строитель, упавший с шестого этажа

Ярославские следователи выясняют, почему на стройке упал рабочий
Рабочий, который сегодня утром сорвался с шестого этажа на стройке, перед падением пытался закрепить страховку. ЧП произошло на улице Батова в Дзержинском районе Ярославля.
читатель 76.RU
— Следователи установили, что 39-летний мужчина производил работы по демонтажу конструкций на шестом этаже недостроенного здания. При попытке закрепления страховки рабочий сорвался и упал. Мужчину госпитализировали с многочисленными травмами, — уточнили в Следственном комитете Ярославской области.
Напомним, ЧП случилось утром 8 августа. Мужчина на стройке сорвался с высоты вместе с бетонной плитой. Заброшенное здание, которое находится в Брагино, сейчас разбирают строители. Очевидцы говорят, что рабочие нарушают технику безопасности.
Позже появилось видео спасения строителя. На кадрах видно, как к пострадавшему подходят полицейские. Мужчина истошно кричит.