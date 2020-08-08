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Тема дняВ Ярославле строитель сорвался с 6 этажа. Видео

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«Пытался закрепить страховку»: в каком состоянии строитель, упавший с шестого этажа

Мужчина чудом остался жив

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Пострадавшего доставили в больницу&nbsp;

Пострадавшего доставили в больницу 

Ярославские следователи выясняют, почему на стройке упал рабочий

Рабочий, который сегодня утром сорвался с шестого этажа на стройке, перед падением пытался закрепить страховку. ЧП произошло на улице Батова в Дзержинском районе Ярославля.

читатель 76.RU


— Следователи установили, что 39-летний мужчина производил работы по демонтажу конструкций на шестом этаже недостроенного здания. При попытке закрепления страховки рабочий сорвался и упал. Мужчину госпитализировали с многочисленными травмами, — уточнили в Следственном комитете Ярославской области.

Напомним, ЧП случилось утром 8 августа. Мужчина на стройке сорвался с высоты вместе с бетонной плитой. Заброшенное здание, которое находится в Брагино, сейчас разбирают строители. Очевидцы говорят, что рабочие нарушают технику безопасности.

Позже появилось видео спасения строителя. На кадрах видно, как к пострадавшему подходят полицейские. Мужчина истошно кричит.

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Ярославльпроиcшествие
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