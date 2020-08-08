«Ты чего снимаешь, шакал?»: появилось видео с упавшим с 6-го этажа строителем

В Ярославле выложили видео с упавшим с шестого этажа строителем
Появилось видео спасения строителя, который сегодня утром упал с высоты на стройке вместе с бетонной плитой. На кадрах видно, как к строителю подходят полицейские. Мужчина истошно кричит. Через несколько секунд к пострадавшему подбегают врачи скорой помощи.
Потом в кадре появляется другой работник стройки. Он явно не доволен тем, что ЧП снимают на видео.
— Ты чего снимаешь, шакал? Убери камеру! Я сейчас поднимусь и заберу ее у тебя, — кричит мужчина.
Не понятно, почему строитель ведет себя так агрессивно.
— Они набросали камней на тротуар, ездят по газонам. В субботу начали работать в 8 утра, о жильцах ближайших домов и о рабочих, которым нужен отдых, никто не думает. Строители у них работают в сланцах и касках, — рассказывает местная жительница Светлана.
Напомним, ЧП случилось утром 8 августа. Мужчина на стройке сорвался с высоты вместе с бетонной плитой. Заброшенное здание, которое находится в Брагино, сейчас разбирают строители. Очевидцы говорят, что рабочие нарушают технику безопасности.