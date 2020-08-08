«Ты чего снимаешь, шакал?»: появилось видео с упавшим с 6-го этажа строителем

Потом в кадре появляется другой работник стройки. Он явно не доволен тем, что ЧП снимают на видео.

— Ты чего снимаешь, шакал? Убери камеру! Я сейчас поднимусь и заберу ее у тебя, — кричит мужчина.

Не понятно, почему строитель ведет себя так агрессивно.