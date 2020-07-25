Парня, спрыгнувшего с теплохода Кострома — Ярославль, нашли мертвым

В Костроме нашли мертвым 23-летнего Михаила Шишкова, который 21 июля пропал с палубы теплохода «Григорий Пирогов». Парень плыл с семьей из Костромы в Ярославль, но на конечной станции молодой человек не сошел на берег.



Сестра Михаила предположила, что он мог спрыгнуть с теплохода и поплыть в сторону левого берега Волги. Девушка боялась, что ее брат с 21 июля мог уплыть или уехать далеко. Однако сегодня Анастасия написала на своей страничке в соцсети, что молодого человека больше нет.

— К сожалению, наш Миша погиб. Царствие ему Небесное, — сказала Анастасия Шишкова.

