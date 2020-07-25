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Парня, спрыгнувшего с теплохода Кострома — Ярославль, нашли мертвым

Михаила искали с 21 июля

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Михаила искали 4 дня

Михаила искали 4 дня

В Костроме нашли мертвым 23-летнего Михаила Шишкова, который 21 июля пропал с палубы теплохода «Григорий Пирогов». Парень плыл с семьей из Костромы в Ярославль, но на конечной станции молодой человек не сошел на берег.

Сестра Михаила предположила, что он мог спрыгнуть с теплохода и поплыть в сторону левого берега Волги. Девушка боялась, что ее брат с 21 июля мог уплыть или уехать далеко. Однако сегодня Анастасия написала на своей страничке в соцсети, что молодого человека больше нет.

— К сожалению, наш Миша погиб. Царствие ему Небесное, — сказала Анастасия Шишкова.

Тело парня местные жители увидели недалеко от берега, после чего вызвали спасателей и полицию.

Выражаем соболезнования родным и близким погибшего.

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КостромаЯрославльтеплоход
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