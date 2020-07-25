В тройном ДТП погибла женщина: первые подробности страшной аварии в Ярославле

На Ленинградском проспекте в Ярославле 25 июля около полудня произошло тройное ДТП. Столкнулись «Газель», которой управлял 58-летний мужчина, «Ниссан» под управлением 36-летнего мужчины, и «Лада-Гранта», за рулем которой сидел 52-летний водитель.



По информации УМВД, в результате аварии погибла пассажирка «Гранты». Женщина умерла до приезда скорой.