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СрочноВ тройном ДТП погибла женщина: подробности

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В тройном ДТП погибла женщина: первые подробности страшной аварии в Ярославле

Фото и видео с места происшествия на Ленинградском проспекте

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Спасателям пришлось доставать тела из покореженных машин

Спасателям пришлось доставать тела из покореженных машин

На Ленинградском проспекте в Ярославле 25 июля около полудня произошло тройное ДТП. Столкнулись «Газель», которой управлял 58-летний мужчина, «Ниссан» под управлением 36-летнего мужчины, и «Лада-Гранта», за рулем которой сидел 52-летний водитель.

По информации УМВД, в результате аварии погибла пассажирка «Гранты». Женщина умерла до приезда скорой.

Видео: Подслушано в Ярославле / vk.com, Сергей Кузнецов / vk.com

— По предварительной информации, в результате ДТП пострадали 52-летний водитель и подросток, находившийся на пассажирском сидении «Гранты», водитель и пассажир иномарки «Ниссан». Водитель «Газели» не пострадал, — сказали в полиции Ярославской области.

От передней части машины ничего не осталось

От передней части машины ничего не осталось

— «Газель» выезжала от автосервиса «Пантера». Вероятно, выскочила, не уступила и создала помеху, — рассказали очевидцы ДТП.

Напомним, авария произошла около 11:50 на 12 километре автодороги Ярославль — Рыбинск в Дзержинском районе Ярославля. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

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ДТПЯрславльавария
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