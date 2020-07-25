В тройном ДТП погибла женщина: первые подробности страшной аварии в Ярославле

На Ленинградском проспекте в Ярославле 25 июля около полудня произошло тройное ДТП. Столкнулись «Газель», которой управлял 58-летний мужчина, «Ниссан» под управлением 36-летнего мужчины, и «Лада-Гранта», за рулем которой сидел 52-летний водитель.
По информации УМВД, в результате аварии погибла пассажирка «Гранты». Женщина умерла до приезда скорой.
Видео: Подслушано в Ярославле / vk.com, Сергей Кузнецов / vk.com
— По предварительной информации, в результате ДТП пострадали 52-летний водитель и подросток, находившийся на пассажирском сидении «Гранты», водитель и пассажир иномарки «Ниссан». Водитель «Газели» не пострадал, — сказали в полиции Ярославской области.
— «Газель» выезжала от автосервиса «Пантера». Вероятно, выскочила, не уступила и создала помеху, — рассказали очевидцы ДТП.
Напомним, авария произошла около 11:50 на 12 километре автодороги Ярославль — Рыбинск в Дзержинском районе Ярославля. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.