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В аварии с такси на Московском проспекте пострадали четыре человека. Видео с места ДТП

В причинах ДТП в Ярославле разбирается полиция

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Двоих пострадавших госпитализировали

Двоих пострадавших госпитализировали

В Ярославле ранним утром 14 июля произошло ДТП с участием такси. Авария случилась на Московском проспекте, где легковушка «Лада-Прирора» въехала в багажник машине такси — иномарке «Хендай». В результате столкновения пострадали четыре человека. У «Лады» покорёжена вся передняя часть.

Видео с места аварии выложили в соцсети.

Подслушано в Ярославле / vk.com

— Оба водителя нуждаются в амбулаторном лечении. В больницу доставлены два пассажира, — уточнили в полиции Ярославской области.

Один из пострадавших пассажиров находился в «Ладе», по поводу второго пострадавшего в полиции информации пока нет.

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ДТПЯрославльавария с пострадавшими
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