В аварии с такси на Московском проспекте пострадали четыре человека. Видео с места ДТП

В Ярославле ранним утром 14 июля произошло ДТП с участием такси. Авария случилась на Московском проспекте, где легковушка «Лада-Прирора» въехала в багажник машине такси — иномарке «Хендай». В результате столкновения пострадали четыре человека. У «Лады» покорёжена вся передняя часть.
Видео с места аварии выложили в соцсети.
Подслушано в Ярославле / vk.com
— Оба водителя нуждаются в амбулаторном лечении. В больницу доставлены два пассажира, — уточнили в полиции Ярославской области.
Один из пострадавших пассажиров находился в «Ладе», по поводу второго пострадавшего в полиции информации пока нет.