Летел почти под 100 км/ч: в Ярославле под суд пойдёт молодой гонщик, снесший пешеходов

В Ярославле полиция передала в суд уголовное дело, которое расследовали с января 2019 года. Главный фигурант — 20-летний водитель «Сузуки», влетевший в пешеходов на тротуаре.



Всё произошло 9 января 2019 года в Заволжском районе.

На перекрестке улицы Орджоникидзе и проспекта Машиностроителей автомобиль, пытавшийся увернуться от столкновения с поворачивающей маршруткой, вылетел на пешеходную часть — прямо в людей. Тогда и по видео было видно, что водитель «Сузуки» явно торопился, но полиция установила его действительную скорость — 96 км/ч.

