Летел почти под 100 км/ч: в Ярославле под суд пойдёт молодой гонщик, снесший пешеходов

В Ярославле полиция передала в суд уголовное дело, которое расследовали с января 2019 года. Главный фигурант — 20-летний водитель «Сузуки», влетевший в пешеходов на тротуаре.
Всё произошло 9 января 2019 года в Заволжском районе.
На перекрестке улицы Орджоникидзе и проспекта Машиностроителей автомобиль, пытавшийся увернуться от столкновения с поворачивающей маршруткой, вылетел на пешеходную часть — прямо в людей. Тогда и по видео было видно, что водитель «Сузуки» явно торопился, но полиция установила его действительную скорость — 96 км/ч.
— Это значительно превышает требования правил дорожного движения о разрешенной скорости в 60 км/ч в населенных пунктах, — уточнили в УМВД по Ярославской области. — В нарушение требований ПДД он выехал на перекресток на запрещающий желтый сигнал светофора, где в этот момент завершало маневр поворота маршрутное такси. От столкновения автомобиль «Сузуки» отбросило на тротуар, где находились пешеходы, ожидающие разрешающего сигнала светофора для перехода проезжей части.
«Сузуки» сбил двоих — мужчину и пожилую женщину. И если первый отделался ушибами, то 83-летнюю бабушку просто подбросило на капоте. Пожилая женщина сломала ноги и несколько месяцев лечилась. А теперь передвигаться может только с помощью трости.
Если суд признает вину молодого водителя, парню грозит до 3 лет лишения свободы.