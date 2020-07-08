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Происшествия

Летел почти под 100 км/ч: в Ярославле под суд пойдёт молодой гонщик, снесший пешеходов

Машину водителя вынесло на тротуар

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Бабушку от удара отбросило на несколько метров

Бабушку от удара отбросило на несколько метров

В Ярославле полиция передала в суд уголовное дело, которое расследовали с января 2019 года. Главный фигурант — 20-летний водитель «Сузуки», влетевший в пешеходов на тротуаре.


Всё произошло 9 января 2019 года в Заволжском районе.

На перекрестке улицы Орджоникидзе и проспекта Машиностроителей автомобиль, пытавшийся увернуться от столкновения с поворачивающей маршруткой, вылетел на пешеходную часть — прямо в людей. Тогда и по видео было видно, что водитель «Сузуки» явно торопился, но полиция установила его действительную скорость — 96 км/ч.

— Это значительно превышает требования правил дорожного движения о разрешенной скорости в 60 км/ч в населенных пунктах, — уточнили в УМВД по Ярославской области. — В нарушение требований ПДД он выехал на перекресток на запрещающий желтый сигнал светофора, где в этот момент завершало маневр поворота маршрутное такси. От столкновения автомобиль «Сузуки» отбросило на тротуар, где находились пешеходы, ожидающие разрешающего сигнала светофора для перехода проезжей части.

«Сузуки» сбил двоих — мужчину и пожилую женщину. И если первый отделался ушибами, то 83-летнюю бабушку просто подбросило на капоте. Пожилая женщина сломала ноги и несколько месяцев лечилась. А теперь передвигаться может только с помощью трости.

Если суд признает вину молодого водителя, парню грозит до 3 лет лишения свободы.

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ДТП
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