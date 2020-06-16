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Появилось видео с места ДТП в Ярославле, где перевернулась фура

В центре гражданской защиты рассказали, что могло стать причиной аварии

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Из искорёженного грузовика водителю удалось выбраться самостоятельно

Из искорёженного грузовика водителю удалось выбраться самостоятельно

Центр гражданской защиты опубликовал видео с последствиями аварии с участием фуры на Промышленном шоссе. На кадрах видно, как массивный грузовик завалился набок и перегородил половину оживленного шоссе, связывающего два крупных района Ярославля. Из кузова по дороге разлетелись ошметки металлолома. После ДТП 63-летний водитель большегруза смог самостоятельно выбраться из кабины, после его передали бригаде скорой помощи.

— Прибывшие спасатели отсоединили аккумулятор для предотвращения возгорания и вызвали пожарных для устранения разлившегося в результате ДТП топлива, — рассказали в пресс-службе Центра гражданской защиты Ярославля.

Предположительно, причиной аварии могло послужить превышение скоростного режима.

После появления фото с перевёрнутой фурой в соцсетях люди стали рассуждать о том, что лучше бы грузовик был наполнен арбузами, а не металлоломом. Похожие аварии в регионе случаются достаточно часто, в предыдущий раз из перевернувшейся фуры вывалились бетонные блоки.

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