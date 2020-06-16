16 июня вторник
СЕЙЧАС +24°С
usd 70.39
eur 79.15
Тема дня Чем ярославский губернатор занимался целый год

Все новости

Все новости
Никита сразу же бросился на помощь

Никита сразу же бросился на помощь

Это Никита Долгов, и ему теперь обязан жизнью житель Семибратово, чуть не утонувший в реке.

Всё случилось 9 июня. В спасательную службу позвонили — на реке Устье, около плотины, тонет человек. Спасатели отправили бригаду на помощь. Счёт шёл на минуты. Но рядом, на счастье, оказался местный молодой пожарный — Никита Долгов. Увидев беду, он тут же бросился в реку.

— Бросившись в реку, Никита достал тонущего мужчину. Тот долгое время провел в воде и признаков жизни уже не подавал, — рассказали в администрации Ростовского района.

Тут уже подъехала скорая, мужчину откачали и отвезли в больницу.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

спасли жизньгеройпожарный
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (1)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!