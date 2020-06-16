Это Никита Долгов, и ему теперь обязан жизнью житель Семибратово, чуть не утонувший в реке.

Всё случилось 9 июня. В спасательную службу позвонили — на реке Устье, около плотины, тонет человек. Спасатели отправили бригаду на помощь. Счёт шёл на минуты. Но рядом, на счастье, оказался местный молодой пожарный — Никита Долгов. Увидев беду, он тут же бросился в реку.

— Бросившись в реку, Никита достал тонущего мужчину. Тот долгое время провел в воде и признаков жизни уже не подавал, — рассказали в администрации Ростовского района.