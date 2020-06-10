Шёл один по дороге: в Ярославле нашли 5-летнего мальчика

- Я проснулась утром. Смотрю – сына нигде нет, - объяснила женщина.



По её словам, в полицию о пропаже она не успела сообщить, так как сама кинулась искать ребенка в близлежащих дворах. Правда, есть у этой истории одна не совсем приятная подробность – накануне женщина сильно выпила.



- На мать составлен протокол об административном правонарушении за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Он направлен в комиссию по делам несовершеннолетних. После профилактической беседы мальчика передали матери, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

В полиции, пользуясь случаем, призвали родителей не оставлять детей без присмотра. А в случае их пропажи срочно обращаться в полицию. Если вы увидите маленького ребенка без взрослых, сообщите об этом в полицию по телефону 02, с сотового - 102.