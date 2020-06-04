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В ДТП под Ярославлем пострадал молодой водитель

В ДТП под Ярославлем пострадал молодой водитель

Под Ярославлем грузовик врезался в фургон. ДТП произошло 3 июня около 14 часов 40 минут на трассе Москва — Холмогоры в Ярославском районе.

— По предварительной информации, грузовая машина «Исузу» под управлением 40-летнего мужчины наехала на стоящий автомобиль «Мерседес-Спринтер», который впоследствии съехал в кювет. Во время столкновения водитель «Мерседеса» выполнял ремонтные работы под автомобилем, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

После столкновения&nbsp;«Мерседес-Спринтер» вылетел с дороги

После столкновения «Мерседес-Спринтер» вылетел с дороги

Каким-то чудом находящийся под фургоном мужчина остался жив и даже не сильно пострадал. Ему назначено амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводится проверка.

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