«Побежал макарошки готовить»: в Ярославле лихач протаранил супермаркет и сбежал

В Ярославле водитель «Лады» протаранил продуктовый магазин на Панина, 12а. Машину, торчащую из стены супермаркета, обнаружили местные жители. Как сообщают очевидцы в группе «Ярославль Live» «ВКонтакте», пьяный лихач после ДТП убежал. На опубликованных фото можно заметить разбросанные пачки макарон, которые, вероятнее всего, высыпались из магазина после столкновения.
В интернете происшествие вызвало бурю эмоций у пользователей:
— Он побежал макарошки готовить, — предположил Aleksei Yar.
— Автомобиль угнали со стоянки напротив дома № 14 по улице Панина, — пояснила Kira Kira. — Видимо, далеко не уехал. Делом уже занимается полиция, и я не вижу в этом ничего смешного.
В ГИБДД подтвердили произошедшее, уточнив, что в ДТП никто, к счастью, не пострадал.
— Ночью 14 мая на улице в Брагино водитель автомобиля ВАЗ без государственных номеров совершил наезд на препятствие, — рассказали в ведомстве. — С места ДТП скрылся. Ведется административное расследование.
Похожие случаи уже происходили в Ярославле. К примеру, в здание почты уже въезжал автомобиль такси. В том ДТП также пострадавших не было.