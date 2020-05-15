«Побежал макарошки готовить»: в Ярославле лихач протаранил супермаркет и сбежал

В Ярославле водитель «Лады» протаранил продуктовый магазин на Панина, 12а. Машину, торчащую из стены супермаркета, обнаружили местные жители. Как сообщают очевидцы в группе «Ярославль Live» «ВКонтакте», пьяный лихач после ДТП убежал. На опубликованных фото можно заметить разбросанные пачки макарон, которые, вероятнее всего, высыпались из магазина после столкновения.



В интернете происшествие вызвало бурю эмоций у пользователей:



— Он побежал макарошки готовить, — предположил Aleksei Yar.

— Автомобиль угнали со стоянки напротив дома № 14 по улице Панина, — пояснила Kira Kira. — Видимо, далеко не уехал. Делом уже занимается полиция, и я не вижу в этом ничего смешного.