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«Побежал макарошки готовить»: в Ярославле лихач протаранил супермаркет и сбежал

Фото и подробности с места ДТП

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После ДТП водитель скрылся с места происшествия&nbsp;

После ДТП водитель скрылся с места происшествия 

В Ярославле водитель «Лады» протаранил продуктовый магазин на Панина, 12а. Машину, торчащую из стены супермаркета, обнаружили местные жители. Как сообщают очевидцы в группе «Ярославль Live» «ВКонтакте», пьяный лихач после ДТП убежал. На опубликованных фото можно заметить разбросанные пачки макарон, которые, вероятнее всего, высыпались из магазина после столкновения.

В интернете происшествие вызвало бурю эмоций у пользователей:

— Он побежал макарошки готовить, — предположил Aleksei Yar.

— Автомобиль угнали со стоянки напротив дома № 14 по улице Панина, — пояснила Kira Kira. — Видимо, далеко не уехал. Делом уже занимается полиция, и я не вижу в этом ничего смешного.

В ГИБДД подтвердили произошедшее, уточнив, что в ДТП никто, к счастью, не пострадал.

— Ночью 14 мая на улице в Брагино водитель автомобиля ВАЗ без государственных номеров совершил наезд на препятствие, — рассказали в ведомстве. — С места ДТП скрылся. Ведется административное расследование.

Похожие случаи уже происходили в Ярославле. К примеру, в здание почты уже въезжал автомобиль такси. В том ДТП также пострадавших не было.

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