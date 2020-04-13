В Ярославле 18-летний парень погиб, выпав из окна. Молодой человек отмечал своё 18-летие с друзьями. Для празднования снял квартиру в центре города. В разгар вечеринки он подошёл к окну. Как рассказали очевидцы, москитная сетка не выдержала вес парня, и он рухнул вниз. Падение с высоты третьего этажа оказалось смертельным.



В соцсетях знакомые молодого человека переживают из-за его гибели.



— Проводится доследственная проверка, — рассказали в следственном управлении следственного комитета России по Ярославской области.

