В доме под Нижним Новгородом, в селе Филинское взорвался бытовой газ. Под завалами находится как минимум один человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС РФ.
— Взрыв газо-воздушной смеси произошел в квартире на первом этаже двухэтажного двухподъездного кирпичного жилого дома в селе Филинское под Нижним Новгородом. Есть разрушения. Под завалами как минимум один человек», — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы МЧС.
Пять человек, в том числе одного ребенка, спасли из-под завалов. Два человека госпитализированы. Еще одного жителя Нижегородской области спасатели ищут под обломками квартиры на первом этаже.
Взрыв произошел на первом этаже, в двухэтажном здании обрушились перекрытия и несущие конструкции обоих этажей.
4 апреля днем в Подмосковье из-за взрыва газа обрушился подъезд пятиэтажки. Один человек погиб. Многие жители находились дома, на самоизоляции.
UPD: позже спасатели достали из-под завалов двух человек. Один из них погиб, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что под завалами находится один человек. "Несколько минут назад из-под завалов были извлечены два человека. К сожалению, один из них погиб", - отметили в пресс-службе.