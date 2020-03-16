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Происшествия

За Волгой в пожаре погибла женщина: следователи выясняют истинную причину её смерти

ЧП в Ярославле занялись в управлении Следственного комитета

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15 марта загорелся частный дом в дачном посёлке на Резинотехнике

15 марта загорелся частный дом в дачном посёлке на Резинотехнике

В Ярославле загорелся дом в дачном посёлке «Резинотехника-2» в Заволжском районе. В пожаре погибла 36-летняя хозяйка жилища, с ожогами увезли в больницу её сожителя. Огонь вспыхнул в воскресенье, 15 марта. Этим случаем заинтересовались в управлении Следственного комитета по Ярославской области, начав проверку.

— Тело погибшей направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти. Опрошены очевидцы, выясняются причины возгорания, — сообщили в управлении СКР по Ярославской области.

В выходные в Заволжском районе случился ещё один пожар — сгорел дачный дом у проспекта Авиаторов.

— Все живы остались, я там живу рядом. Но люди без дома остались. Горел коттедж, началось всё со второго этажа, — рассказал пользователь во «ВКонтакте» Io Lee.

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