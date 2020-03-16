За Волгой в пожаре погибла женщина: следователи выясняют истинную причину её смерти

В Ярославле загорелся дом в дачном посёлке «Резинотехника-2» в Заволжском районе. В пожаре погибла 36-летняя хозяйка жилища, с ожогами увезли в больницу её сожителя. Огонь вспыхнул в воскресенье, 15 марта. Этим случаем заинтересовались в управлении Следственного комитета по Ярославской области, начав проверку.

— Тело погибшей направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти. Опрошены очевидцы, выясняются причины возгорания, — сообщили в управлении СКР по Ярославской области.