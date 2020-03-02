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В страшном пожаре в Тутаеве погибла семья. Видео и фото с места

Подробности трагедии в Ярославской области

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Пожар случился вечером

Пожар случился вечером

Вчера вечером в Тутаеве Ярославской области случился пожар в многоэтажке. Загорелась квартира на первом этаже дома на улице Моторостроителей, 49.

Огонь вспыхнул около семи часов вечера. В квартире в этот момент находились двое — мужчина и женщина.

— Оба погибли, — рассказали соседи пары.

Также очевидцы говорят, что в скорую уводили мальчика из соседней квартиры. Но ребенок жив.

Соседи рассказали — когда-то в квартире жила большая семья: папа, мама и три дочки:

— Но муж скончался, и жена со своей мамой стали выпивать. Дети стали жить у родителей умершего отца. Вдова находится в тюрьме за неуплату алиментов. А мама ее нашла компанию для того, чтобы выпивать, — такой друг и пришёл к ней вчера вечером.

По данным МЧС, квартира выгорела полностью.

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пожарЧПТутаев
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КОММЕНТАРИИ (5)

Гость
2 мар 2020 в 09:52

Вы хоть сопоставляйте текст с заголовком. Не стыдно?

Гость
2 мар 2020 в 12:18

Погибла семья или собутыльники?

Гость
2 мар 2020 в 11:42

Видит в тюрьме за неуплату алиментов . Пойман бандит века . Хоть бы одного застройщика с недостроем который кинул сотни жильцов посадили , а тут быстро справились