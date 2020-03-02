К месту аварии едут скорые: в центре Ярославля автобус с пассажирами протаранил легковушку

Автобус врезался в «Рено» на пересечении проспекта Октября и улицы Республиканской

Сегодня около 9 часов утра в Ярославле произошло ДТП с участием автобуса 33-го маршрута. ЛиАЗ врезался в легковушку на проспекте Октября на перекрёстке с Республиканской улицей.



— Автобус перегородил Республиканскую улицу, но пробки нет — объехать его можно, а поток транспорта небольшой, — рассказали очевидцы. — Людей на месте аварии мало, почти все пассажиры разошлись.

