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К месту аварии едут скорые: в центре Ярославля автобус с пассажирами протаранил легковушку

Что сейчас происходит на месте ДТП

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Автобус врезался в «Рено» на пересечении проспекта Октября и улицы Республиканской

Автобус врезался в «Рено» на пересечении проспекта Октября и улицы Республиканской

Сегодня около 9 часов утра в Ярославле произошло ДТП с участием автобуса 33-го маршрута. ЛиАЗ врезался в легковушку на проспекте Октября на перекрёстке с Республиканской улицей.

— Автобус перегородил Республиканскую улицу, но пробки нет — объехать его можно, а поток транспорта небольшой, — рассказали очевидцы. — Людей на месте аварии мало, почти все пассажиры разошлись.

Нескольким пассажирам автобуса требуется медицинская помощь, к ним едут врачи скорой помощи

Нескольким пассажирам автобуса требуется медицинская помощь, к ним едут врачи скорой помощи

В Яргортрансе сообщили, что трое пассажиров автобуса пожаловались на ушибы. Сейчас к месту ДТП едет наряд ГИБДД и бригады скорой помощи.

Ещё одно ДТП произошло накануне в Заволжском районе — там автобус 55-го маршрута врезался в машину «Почты России».

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происшествияДТПтранспорт
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КОММЕНТАРИИ (9)

Гостевой
2 мар 2020 в 12:04

Сегодня ехал 33 маршрутом. Полный автобус. Оплата у водителя! 😠 Он на полном ходу, на мосту принимает деньги, пересчитывает, отрывает билеты.
Так можно не только врезаться, но и с моста через Волгу слететь!

Гость
2 мар 2020 в 11:44

в Ярославле с общественным транспортом творится что то необъяснимое , автобусы сошли сума , что не день авария , пишем Малахову

ваш господин
2 мар 2020 в 10:04

общественный транспорт необходимо запретить в связи с повышенной его опасностью и порчей идеальных дорог 😁