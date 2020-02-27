В Ярославле пассажирский автобус врезался в машину «Почты России»

Сегодня утром в Ярославле в Заволжском районе произошло ДТП с участием автобуса и машины почты.



— Около 8 часов утра на проспекте Машиностроителей возле остановки «Хутор» автобус 55-го маршрута совершил столкновение с автомобилем, — уточнили в Яргортрансе.



Удар был несильным, никто из людей не пострадал.



— Инцидент не отразился на обслуживании клиентов, — сообщили в «Почте России». — Для оперативной доставки отправлений на маршрут был выведен дополнительный автотранспорт. Все находящиеся на борту отправления будут доставлены адресатам в срок

