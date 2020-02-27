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В Ярославле пассажирский автобус врезался в машину «Почты России»

Стали известны детали ДТП

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ДТП произошло около остановки «Хутор»&nbsp;

ДТП произошло около остановки «Хутор» 

Сегодня утром в Ярославле в Заволжском районе произошло ДТП с участием автобуса и машины почты.

— Около 8 часов утра на проспекте Машиностроителей возле остановки «Хутор» автобус 55-го маршрута совершил столкновение с автомобилем, — уточнили в Яргортрансе.

Удар был несильным, никто из людей не пострадал.

— Инцидент не отразился на обслуживании клиентов, — сообщили в «Почте России». — Для оперативной доставки отправлений на маршрут был выведен дополнительный автотранспорт. Все находящиеся на борту отправления будут доставлены адресатам в срок

Накануне стало известно, что Ярославская область попала в тройку худших регионов России по аварийности на дорогах.

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КОММЕНТАРИИ (6)

Гость
27 фев 2020 в 11:34

водитель почты России вскрыл посылку из китая и стал лопать пупырчатый пакетик с воздухом , дальше всё как в фильме про зомби

ваш господин
27 фев 2020 в 11:26

это явная подстава , но кого 😁

Гость
27 фев 2020 в 11:23

уж и врезался.